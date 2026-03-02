«Выгоняла ее дилеров»: дочь Даны Борисовой сделала откровенное признание о зависимости матери

02 марта 2026, 04:35

Дочь Даны Борисовой сделала откровенное признание о зависимости матери

Полина и Дана Борисовы (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

В выпуске «Новой битвы экстрасенсов» на ТНТ дочь телеведущей Даны Борисовой Полина выступила в роли загадочного «мистера Икс» и поделилась глубоко личными переживаниями. Девушка откровенно рассказала о тяжелом периоде детства, когда мать боролась с наркотической зависимостью.





Полина призналась, что уже в детские годы была вынуждена брать на себя роль спасителя в семье. По словам девушки, она предпринимала активные действия, чтобы помочь матери, предотвращая новые эпизоды употребления, и препятствовала контактам с поставщиками запрещенных веществ.



«Мама валялась в другой комнате употребившая. Я всегда спасала ее сама — не давала ей напиться, выгоняла ее дилеров», — поделилась Полина.