«Выгоняла ее дилеров»: дочь Даны Борисовой сделала откровенное признание о зависимости матери

Дочь Даны Борисовой сделала откровенное признание о зависимости матери
В выпуске «Новой битвы экстрасенсов» на ТНТ дочь телеведущей Даны Борисовой Полина выступила в роли загадочного «мистера Икс» и поделилась глубоко личными переживаниями. Девушка откровенно рассказала о тяжелом периоде детства, когда мать боролась с наркотической зависимостью.
Полина призналась, что уже в детские годы была вынуждена брать на себя роль спасителя в семье. По словам девушки, она предпринимала активные действия, чтобы помочь матери, предотвращая новые эпизоды употребления, и препятствовала контактам с поставщиками запрещенных веществ.
«Мама валялась в другой комнате употребившая. Я всегда спасала ее сама — не давала ей напиться, выгоняла ее дилеров», — поделилась Полина.Как утверждает дочь знаменитости, в жизни Даны был человек по имени Рэй, который все время поставлял ей наркотики. Сейчас его посадили, а тогда девушке приходилось прятать ключи и не пускать его на порог. Воспоминания об этих событиях до сих пор вызывают у нее горечь и тревогу.
Несмотря на все пережитое, Полина подчеркивает, что по‑прежнему любит мать. Однако, как отмечает она, их нынешние отношения нельзя назвать безоблачными. Семейную историю на протяжении долгого времени сопровождают скандальные эпизоды, которые оставляют отпечаток на взаимодействии близких людей.