Одиночество в 48: Безответная любовь к Марии Порошиной и болезнь, с которой Максим Аверин борется с детства
Максим Аверин, обладая притягательной внешностью и харизматичным взглядом, создает впечатление заядлого сердцееда. Однако его личная жизнь, как ни парадоксально, наполнена спокойствием и тишиной. На протяжении всей своей карьеры актер не был замечен в длительных романтических отношениях, что порождает множество слухов и домыслов. Что же скрывает этот обаятельный 48-летний красавец под своей лучезарной улыбкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первая рольМаксим Аверин родился в творческой семье: его отец, Виктор Аверин, работал художником-декоратором на «Мосфильме». В шесть лет мальчишка впервые оказался на съемочной площадке и исполнил свою первую роль. Это событие стало началом его пути в мир театра и кино. Несмотря на общительность, актер остается человеком закрытым, о его детстве известно немного. Из редких упоминаний можно узнать, что родители знаменитости расстались, когда он был подростком, это оставило глубокий след в его душе. Юноша долго тосковал по отцу и признавался, что чувствовал себя «маминым сыном».
Личная жизнь Максима АверинаНесмотря на известность и армию поклонниц, Аверин так и не встретил настоящую любовь. Когда-то давно сердце парня принадлежало Маше Порошиной, однако их чувства закончились дружбой — актриса была замужней женщиной. Мама артиста искренне хотела видеть рядом с сыном именно её. Ничего странного тут нет: ещё подростком Мария пленила сердца окружающих своей красотой и шармом, да и внешне сильно походила на родную мать Сергея. Преданный ребенок, безусловно, не мог этого не заметить.
В одном из телешоу мужчина даже сделал ей шутливое предложение руки и сердца, на что она ответила с юмором. Слишком разные жизненные пути и обстоятельства ставят под сомнение возможность их совместного счастья. Максим говорит, что пока не думает о жене и детях.
«Я хочу! Для этого очень много всего должно произойти», — отмечает мужчина.