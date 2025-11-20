Достижения.рф

Одиночество в 48: Безответная любовь к Марии Порошиной и болезнь, с которой Максим Аверин борется с детства

Максим Аверин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Максим Аверин, обладая притягательной внешностью и харизматичным взглядом, создает впечатление заядлого сердцееда. Однако его личная жизнь, как ни парадоксально, наполнена спокойствием и тишиной. На протяжении всей своей карьеры актер не был замечен в длительных романтических отношениях, что порождает множество слухов и домыслов. Что же скрывает этот обаятельный 48-летний красавец под своей лучезарной улыбкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Первая роль

Максим Аверин родился в творческой семье: его отец, Виктор Аверин, работал художником-декоратором на «Мосфильме». В шесть лет мальчишка впервые оказался на съемочной площадке и исполнил свою первую роль. Это событие стало началом его пути в мир театра и кино. Несмотря на общительность, актер остается человеком закрытым, о его детстве известно немного. Из редких упоминаний можно узнать, что родители знаменитости расстались, когда он был подростком, это оставило глубокий след в его душе. Юноша долго тосковал по отцу и признавался, что чувствовал себя «маминым сыном».

Максим Аверин (Фото: Instagram* @maximaverin)

Личная жизнь Максима Аверина

Несмотря на известность и армию поклонниц, Аверин так и не встретил настоящую любовь. Когда-то давно сердце парня принадлежало Маше Порошиной, однако их чувства закончились дружбой — актриса была замужней женщиной. Мама артиста искренне хотела видеть рядом с сыном именно её. Ничего странного тут нет: ещё подростком Мария пленила сердца окружающих своей красотой и шармом, да и внешне сильно походила на родную мать Сергея. Преданный ребенок, безусловно, не мог этого не заметить.

Максим Аверин (Фото: Instagram* @maximaverin)
В одном из телешоу мужчина даже сделал ей шутливое предложение руки и сердца, на что она ответила с юмором. Слишком разные жизненные пути и обстоятельства ставят под сомнение возможность их совместного счастья. Максим говорит, что пока не думает о жене и детях.

«Я хочу! Для этого очень много всего должно произойти», — отмечает мужчина.

Преследует экзема

Сложности в личной жизни могли отразиться и на здоровье актера: с детства его преследует экзема, обостряющаяся после сильных стрессов. Несмотря на эти испытания, Аверин с успехом играет комедийные роли в театре и кино. Он запомнился зрителям благодаря ярким образам — от майора полиции до романтичного героя.

Максим Аверин сейчас

В июне 2024 года Максим решил перейти из Театра сатиры в «Ленком». Это предложение он получил от Марка Варшавера. В конце месяца Аверин впервые вышел на сцену «Ленкома» на музыкально-поэтическом вечере «Назначь мне свидание», где исполнял песни и читал стихи. В марте 2025 года ему присвоили звание народного артиста РФ.

Дарья Осипова

