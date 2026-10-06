06 октября 2026, 13:34

Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Александр Абдулов покорял зрителей талантом, темпераментом и яркой харизмой. В его жизни было много романов, однако официально он вступал в брак лишь дважды. Первой женой артиста стала Ирина Алфёрова, а последней любовью — Юлия Мешина, родившая ему дочь Евгению. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Наталья Несмеянова: первая школьная любовь Роман со студенткой Татьяной Карен Андерсон и внимание Лубянки Татьяна Лейбель: любовь в театральном общежитии Ирина Алфёрова: самый известный союз актёра Восемь лет с Галиной Лобановой Лариса Штейнман: интервью, ставшее романом Виктория Лановская: отношения с молодой актрисой Юлия Мешина: последняя любовь и рождение дочери

Наталья Несмеянова: первая школьная любовь

Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Роман со студенткой Татьяной

Карен Андерсон и внимание Лубянки

Татьяна Лейбель: любовь в театральном общежитии

Ирина Алфёрова: самый известный союз актёра

Ирина Алферова и Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Т.Шахвердиев)

Восемь лет с Галиной Лобановой

Лариса Штейнман: интервью, ставшее романом

Виктория Лановская: отношения с молодой актрисой

Юлия Мешина: последняя любовь и рождение дочери