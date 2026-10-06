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Одна сделала аборт, вторая связалась с американской разведкой: как сложились судьбы девяти любимых женщин Александра Абдулова?

Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Александр Абдулов покорял зрителей талантом, темпераментом и яркой харизмой. В его жизни было много романов, однако официально он вступал в брак лишь дважды. Первой женой артиста стала Ирина Алфёрова, а последней любовью — Юлия Мешина, родившая ему дочь Евгению. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Наталья Несмеянова: первая школьная любовь

Первую сильную любовь Александр Абдулов встретил в 14 лет. Его избранницей стала одноклассница Наталья Несмеянова. Знакомые пары вспоминали, что подростки почти не расставались. После одной из ссор будущий актёр даже ушёл из дома. Разлука с Натальей далась ему тяжело. Когда Абдулов отправился в Москву поступать в ГИТИС, влюблённые старались поддерживать отношения. Они созванивались и писали друг другу письма. Александр звал девушку в столицу, но она выбрала другой путь. Наталья вышла замуж и уехала из родного города. После этого они больше не встречались.

Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Роман со студенткой Татьяной

На первом курсе ГИТИСа Абдулов познакомился со студенткой медицинского института Татьяной. Чувства развивались стремительно. По воспоминаниям знакомых, молодой артист пропускал занятия ради встреч, а Татьяна делала ему справки о болезни. Отношения закончились болезненно. Александр застал возлюбленную с другим мужчиной. Переживания оказались настолько тяжёлыми, что он попытался покончить с собой.

Карен Андерсон и внимание Лубянки

В 1970-х годах в жизни Абдулова появилась американка Карен Андерсон. Брюнетка приехала в СССР как представитель иностранного банка и журналистка. Александр называл её Катей. Между ними начался роман, пара стала жить вместе. Однако отношения привлекли внимание сотрудников Лубянки. По этой версии, актёра вызвали на разговор и сообщили, что Карен якобы связана с американской разведкой. От него требовали продолжать роман и сообщать о действиях девушки. Абдулов отказался доносить на возлюбленную. Вскоре Карен признали неблагонадёжной и выслали из Советского Союза.

Татьяна Лейбель: любовь в театральном общежитии

В 1975 году Александр Абдулов встретил танцовщицу «Москонцерта» Татьяну Лейбель. Знакомство произошло на дружеской вечеринке. К завершению вечера они уже держались вместе. Позже Лейбель называла их совместную жизнь «раем в шалаше». Влюблённые жили в маленькой комнате театрального общежития, общались с артистами «Ленкома» и участвовали в творческих вечерах. Александр познакомил Татьяну с родителями и представлял её окружающим как жену. Однако оформлять отношения в ЗАГСе не спешил. Когда Лейбель забеременела, артист настоял на прерывании беременности. Вскоре он ушёл к другой.

Ирина Алфёрова: самый известный союз актёра

С Ириной Алфёровой Абдулов познакомился в «Ленкоме» в 1976 году. Молодая актриса пришла в труппу театра после успеха в картине «Хождение по мукам». Александр влюбился с первого взгляда, но сначала не получил взаимности. Во время гастролей в Ереване артист вновь сделал предложение. Алфёрова в шутку сказала, что выйдет за него, если он донесёт её на руках до театра. Абдулов подхватил Ирину и пронёс через парк на глазах у коллег. После возвращения в Москву они расписались и обвенчались. На протяжении 17 лет супруги считались одной из самых ярких пар советского кино. Абдулов воспитывал дочь Ирины Алфёровой Ксению как родную. Позже в семье начались сложности. Актёр часто проводил время с друзьями, увлекался казино, а СМИ писали о его изменах. В итоге супруги расстались.

Ирина Алферова и Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Т.Шахвердиев)

Восемь лет с Галиной Лобановой

После развода Александр переживал тяжёлый период. Он много пил, проигрывал деньги в казино и часто проводил время в кабаках. Чтобы сменить обстановку, артист отправился в круиз по Средиземному морю. Во время путешествия он познакомился с Галиной Лобановой. Позже Абдулов перевёз её из Ростова в Москву и помог устроиться театральным менеджером. Их отношения продолжались восемь лет. Галина хотела создать семью и выйти замуж. Александр после развода не хотел вновь связывать себя официальным браком. Разные взгляды на будущее привели к расставанию.

Лариса Штейнман: интервью, ставшее романом

В конце 1990-х Абдулов познакомился с журналисткой Ларисой Штейнман. Она пришла к нему на интервью, посвящённое «Бременским музыкантам». Рабочая встреча переросла в любовную историю. Их роман продолжался около двух лет. Пара вместе путешествовала и останавливалась в Петербурге. Однако Лариса мечтала о браке и семье, а Александр не хотел жениться. По словам Штейнман, в любви актёр признался ей лишь однажды — спустя год совместной жизни.

Виктория Лановская: отношения с молодой актрисой

В 2003 году на дне рождения общей знакомой Александр Абдулов встретил актрису Викторию Лановскую. Она была младше артиста на 27 лет. Девушку очаровали его чувство юмора, галантность и обаяние. Они прожили вместе около двух лет. Сначала пара жила в квартире на улице Гиляровского, затем переехала на дачу во Внуково. В 2005 году отношения завершились: Виктория уехала за границу.

Юлия Мешина: последняя любовь и рождение дочери

Последней любовью Александра Абдулова стала юрист Юлия Мешина, которая была младше его на 22 года. Они познакомились в 2005 году во время перелёта на Камчатку. Юлия летела по работе, а артист направлялся к друзьям. Разговор завязался легко: выяснилось, что у них много общих знакомых. На тот момент Юлия состояла в браке, поэтому роман не афишировали.

Юлия Мешина (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Многие не верили, что Абдулов решится на новую свадьбу. Он часто говорил, что единственной женой считает Ирину Алфёрову. Тем не менее в 2006 году Александр и Юлия поженились. В марте 2007 года у супругов родилась дочь Евгения. Артист говорил матери, что прежде не испытывал подобных чувств. Семейное счастье продлилось недолго: 3 января 2008 года Александр Абдулов умер от рака. Юлия тяжело перенесла смерть мужа. По её признанию, горе подтолкнуло её к алкоголю, но забота о маленькой дочери помогла ей собраться с силами.
Дарья Осипова

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