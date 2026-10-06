Одна сделала аборт, вторая связалась с американской разведкой: как сложились судьбы девяти любимых женщин Александра Абдулова?
Александр Абдулов покорял зрителей талантом, темпераментом и яркой харизмой. В его жизни было много романов, однако официально он вступал в брак лишь дважды. Первой женой артиста стала Ирина Алфёрова, а последней любовью — Юлия Мешина, родившая ему дочь Евгению. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Наталья Несмеянова: первая школьная любовьПервую сильную любовь Александр Абдулов встретил в 14 лет. Его избранницей стала одноклассница Наталья Несмеянова. Знакомые пары вспоминали, что подростки почти не расставались. После одной из ссор будущий актёр даже ушёл из дома. Разлука с Натальей далась ему тяжело. Когда Абдулов отправился в Москву поступать в ГИТИС, влюблённые старались поддерживать отношения. Они созванивались и писали друг другу письма. Александр звал девушку в столицу, но она выбрала другой путь. Наталья вышла замуж и уехала из родного города. После этого они больше не встречались.
Роман со студенткой ТатьянойНа первом курсе ГИТИСа Абдулов познакомился со студенткой медицинского института Татьяной. Чувства развивались стремительно. По воспоминаниям знакомых, молодой артист пропускал занятия ради встреч, а Татьяна делала ему справки о болезни. Отношения закончились болезненно. Александр застал возлюбленную с другим мужчиной. Переживания оказались настолько тяжёлыми, что он попытался покончить с собой.
Карен Андерсон и внимание ЛубянкиВ 1970-х годах в жизни Абдулова появилась американка Карен Андерсон. Брюнетка приехала в СССР как представитель иностранного банка и журналистка. Александр называл её Катей. Между ними начался роман, пара стала жить вместе. Однако отношения привлекли внимание сотрудников Лубянки. По этой версии, актёра вызвали на разговор и сообщили, что Карен якобы связана с американской разведкой. От него требовали продолжать роман и сообщать о действиях девушки. Абдулов отказался доносить на возлюбленную. Вскоре Карен признали неблагонадёжной и выслали из Советского Союза.
Татьяна Лейбель: любовь в театральном общежитииВ 1975 году Александр Абдулов встретил танцовщицу «Москонцерта» Татьяну Лейбель. Знакомство произошло на дружеской вечеринке. К завершению вечера они уже держались вместе. Позже Лейбель называла их совместную жизнь «раем в шалаше». Влюблённые жили в маленькой комнате театрального общежития, общались с артистами «Ленкома» и участвовали в творческих вечерах. Александр познакомил Татьяну с родителями и представлял её окружающим как жену. Однако оформлять отношения в ЗАГСе не спешил. Когда Лейбель забеременела, артист настоял на прерывании беременности. Вскоре он ушёл к другой.
Ирина Алфёрова: самый известный союз актёраС Ириной Алфёровой Абдулов познакомился в «Ленкоме» в 1976 году. Молодая актриса пришла в труппу театра после успеха в картине «Хождение по мукам». Александр влюбился с первого взгляда, но сначала не получил взаимности. Во время гастролей в Ереване артист вновь сделал предложение. Алфёрова в шутку сказала, что выйдет за него, если он донесёт её на руках до театра. Абдулов подхватил Ирину и пронёс через парк на глазах у коллег. После возвращения в Москву они расписались и обвенчались. На протяжении 17 лет супруги считались одной из самых ярких пар советского кино. Абдулов воспитывал дочь Ирины Алфёровой Ксению как родную. Позже в семье начались сложности. Актёр часто проводил время с друзьями, увлекался казино, а СМИ писали о его изменах. В итоге супруги расстались.
Восемь лет с Галиной ЛобановойПосле развода Александр переживал тяжёлый период. Он много пил, проигрывал деньги в казино и часто проводил время в кабаках. Чтобы сменить обстановку, артист отправился в круиз по Средиземному морю. Во время путешествия он познакомился с Галиной Лобановой. Позже Абдулов перевёз её из Ростова в Москву и помог устроиться театральным менеджером. Их отношения продолжались восемь лет. Галина хотела создать семью и выйти замуж. Александр после развода не хотел вновь связывать себя официальным браком. Разные взгляды на будущее привели к расставанию.
Лариса Штейнман: интервью, ставшее романомВ конце 1990-х Абдулов познакомился с журналисткой Ларисой Штейнман. Она пришла к нему на интервью, посвящённое «Бременским музыкантам». Рабочая встреча переросла в любовную историю. Их роман продолжался около двух лет. Пара вместе путешествовала и останавливалась в Петербурге. Однако Лариса мечтала о браке и семье, а Александр не хотел жениться. По словам Штейнман, в любви актёр признался ей лишь однажды — спустя год совместной жизни.
Виктория Лановская: отношения с молодой актрисойВ 2003 году на дне рождения общей знакомой Александр Абдулов встретил актрису Викторию Лановскую. Она была младше артиста на 27 лет. Девушку очаровали его чувство юмора, галантность и обаяние. Они прожили вместе около двух лет. Сначала пара жила в квартире на улице Гиляровского, затем переехала на дачу во Внуково. В 2005 году отношения завершились: Виктория уехала за границу.
Юлия Мешина: последняя любовь и рождение дочериПоследней любовью Александра Абдулова стала юрист Юлия Мешина, которая была младше его на 22 года. Они познакомились в 2005 году во время перелёта на Камчатку. Юлия летела по работе, а артист направлялся к друзьям. Разговор завязался легко: выяснилось, что у них много общих знакомых. На тот момент Юлия состояла в браке, поэтому роман не афишировали.
Многие не верили, что Абдулов решится на новую свадьбу. Он часто говорил, что единственной женой считает Ирину Алфёрову. Тем не менее в 2006 году Александр и Юлия поженились. В марте 2007 года у супругов родилась дочь Евгения. Артист говорил матери, что прежде не испытывал подобных чувств. Семейное счастье продлилось недолго: 3 января 2008 года Александр Абдулов умер от рака. Юлия тяжело перенесла смерть мужа. По её признанию, горе подтолкнуло её к алкоголю, но забота о маленькой дочери помогла ей собраться с силами.