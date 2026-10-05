«Для меня большая честь»: Никита Кологривый рассказал о работе над мюзиклом Басты

05 октября 2026, 19:50

Кологривый волнуется перед выходом на сцену в спектакле по биографии Басты

Никита Кологривый (Фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Никита Кологривый исполнил одну из главных ролей в мюзикле «Любовь без памяти», созданном по мотивам биографии рэпера Басты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Актёр признался, что работа над материалом оказалась для него особенно волнительной.





«Я вырос на текстах (песен) Василия Михайловича, поэтому для меня большая честь интерпретировать их. Надеюсь, вам понравится. Моя любимая песня (из репертуара Басты) «Хочу к тебе». Я каждый раз слушал его песни, и это меня вдохновляло. Вдохновляло, что не только я вырос в частном секторе, но и он», — поделился Кологривый на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти».