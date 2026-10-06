Андреасян и Моряк отдыхают в круизе: СМИ назвали стоимость
Режиссер Сарик Андреасян и его супруга Лиза Моряк отправились в путешествие по Средиземному морю. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».
Недавно ставшие родителями супруги оставили детей и отправились в круиз на роскошном лайнере. Информация приводится 6 октября.
На борту судна доступны бассейны, джакузи, спортзал, спа-комплекс, библиотеки и шесть ресторанов. Каюты оформили в формате люксовых гостиничных номеров и отдельных апартаментов с террасами.
Стоимость круиза начинается от 1,96 тыс. евро (около 187 тыс. рублей) на человека. Итоговая цена зависит от выбранного маршрута и условий поездки. Таким образом, путешествие супругов обходится минимум в 374 тыс. рублей на двоих. В рамках круиза Андреасян и Моряк посетят Ла-Специю, Монте-Карло, Сен-Тропе, Менорку, Валенсию и Барселону.
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