Жена Петросяна заявила, что не отдыхает в путешествиях: «Очень энергозатратное мероприятие»

06 октября 2026, 11:07

Жена Петросяна рассказала о своем отдыхе в Марокко

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм*/bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не отдыхает во время путешествий. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram*.





По мнению Татьяны, многие не видят разницы между путешествием и отпуском. Первое она назвала очень энергозатратным занятием, из-за которого времени на отдых фактически не остается.

«Это когда у тебя практически каждый день новый отель, когда ты спишь в лучшем случае по 4-5 часов в сутки, когда дорога занимает 10 и более часов», — пояснила супруга артиста.