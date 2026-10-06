Жена Петросяна заявила, что не отдыхает в путешествиях: «Очень энергозатратное мероприятие»
Жена Петросяна рассказала о своем отдыхе в Марокко
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не отдыхает во время путешествий. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram*.
По мнению Татьяны, многие не видят разницы между путешествием и отпуском. Первое она назвала очень энергозатратным занятием, из-за которого времени на отдых фактически не остается.
«Это когда у тебя практически каждый день новый отель, когда ты спишь в лучшем случае по 4-5 часов в сутки, когда дорога занимает 10 и более часов», — пояснила супруга артиста.Сейчас она находится в Марокко, где, по ее словам, сталкивается с плохими дорогами и некомфортными условиями проживания. Брухунова отметила, что последние дни она с подругами живет в Марракеше и снимает «классную виллу». Там им удалось отдохнуть, а предыдущее путешествие было крайне тяжелым и не имеет ничего общего со словом «отпуск».