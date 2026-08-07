«Я была шокирована»: Жанна Агузарова появилась в отеле с 22-летним спутником. Кем оказался молодой парень и что обескуражило очевидцев

07 августа 2026, 14:56

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Жанна Агузарова редко появляется на публике. Последнее её публичное выступление состоялось в 2024 году на премии МУЗ-ТВ. Несмотря на то что поклонники ждут новых концертов, недавно артистка привлекла внимание совсем по другому поводу. Певица, которая не жалует излишнего внимания к своей личной жизни, на этот раз не смогла остаться незамеченной. Журналисты заметили экс-солистку группы «Браво» на отдыхе в сопровождении молодого человека. Кто этот кудрявый кавалер, составивший компанию «королеве рок-н-ролла», расскажет «Радио 1».





Содержание Почему появление Агузаровой в отеле шокировало гостей Редкий выход Агузаровой: кто этот кудрявый юноша рядом с ней?

Почему появление Агузаровой в отеле шокировало гостей



Жанна Агузарова (Фото: Кадр из фильма «Марш утренней зари»)

«Я была шокирована. Слышала о том, что она затворница и не выходит из дома, поэтому было большой неожиданностью встретить её здесь. Жанна была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Отдыхала три дня, посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась ещё какими-то оздоровительными услугами», — передаёт слова одной из проживающих издание «СтарХит».

«Мы каждый раз в разных нарядах её видели. Даже когда они возвращались из леса в отель. Всегда удивительные, необычные вещи», — поделились впечатлениями гости.

Редкий выход Агузаровой: кто этот кудрявый юноша рядом с ней?

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Жанна Агузарова (Фото: Кадр из передачи «Старые песни о главном 2»)

«Я являюсь частью команды Жанны Агузаровой и занимаюсь организационными и административными вопросами. В конце июля было запланировано выступление Жанны Агузаровой на фестивале Outline, подготовкой которого я занимался в составе команды артиста. На время фестиваля мы должны были находиться в отеле Country Resort. Однако незадолго до начала фестиваль был отменён. Именно этим объясняется моё присутствие рядом с Жанной Хасановной в тот период. Никаких иных обстоятельств не существует», — пояснил охотник за кадрами.