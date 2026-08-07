«Я была шокирована»: Жанна Агузарова появилась в отеле с 22-летним спутником. Кем оказался молодой парень и что обескуражило очевидцев
Жанна Агузарова редко появляется на публике. Последнее её публичное выступление состоялось в 2024 году на премии МУЗ-ТВ. Несмотря на то что поклонники ждут новых концертов, недавно артистка привлекла внимание совсем по другому поводу. Певица, которая не жалует излишнего внимания к своей личной жизни, на этот раз не смогла остаться незамеченной. Журналисты заметили экс-солистку группы «Браво» на отдыхе в сопровождении молодого человека. Кто этот кудрявый кавалер, составивший компанию «королеве рок-н-ролла», расскажет «Радио 1».
Почему появление Агузаровой в отеле шокировало гостейВопреки устоявшимся стереотипам о тотальном затворничестве, Жанна Агузарова не заперлась в четырёх стенах. Певицу регулярно замечают на неспешных прогулках или во время профессиональных фотосессий. Тем не менее от повышенного интереса публики звезда 80-х годов по-прежнему тщательно оберегает себя. Именно поэтому появление Жанны Хасановны в одном из подмосковных загородных отелей стало настоящим сюрпризом для его постояльцев, не ожидавших там встретить легендарную артистку.
«Я была шокирована. Слышала о том, что она затворница и не выходит из дома, поэтому было большой неожиданностью встретить её здесь. Жанна была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Отдыхала три дня, посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась ещё какими-то оздоровительными услугами», — передаёт слова одной из проживающих издание «СтарХит».Раствориться в массе отдыхающих у Агузаровой не вышло. Певица по-прежнему верна своему экстравагантному стилю и не упускает случая появиться на людях в ярких образах. Главной деталью её облика на этот раз стали сразу две пары очков, которые тут же привлекли внимание окружающих.
«Мы каждый раз в разных нарядах её видели. Даже когда они возвращались из леса в отель. Всегда удивительные, необычные вещи», — поделились впечатлениями гости.
Редкий выход Агузаровой: кто этот кудрявый юноша рядом с ней?Певица нечасто попадает в светские хроники, но когда это случается — без обсуждений не обходится. На этот раз внимание публики привлёк не только эпатажный образ певицы, но и её спутник.
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В течение трёх дней отдыха в загородном отеле Жанну замечали в обществе кудрявого юноши: пара неспешно гуляла под ручку и совершала променады по лесу. Этим спутником оказался 22-летний Даниил Онищенко. Несмотря на почти 40-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит гармонично на фоне общих творческих интересов. Сам молодой человек — натура креативная: бывший петербургский журналист, ныне активный блогер и энтузиаст плёночной фотографии. В объектив Онищенко уже попадали Ёлка, МакSим, Юлия Савичева и сама Агузарова, чью фотосессию он проводил ещё в 2024 году. Однако, как пояснил юноша изданию Super, между ними нет ничего романтического. Это исключительно рабочие отношения: Даниил входит в команду по организации концертов певицы и занимался подготовкой её номеров для фестиваля, который в итоге был отменён в последний момент.
«Я являюсь частью команды Жанны Агузаровой и занимаюсь организационными и административными вопросами. В конце июля было запланировано выступление Жанны Агузаровой на фестивале Outline, подготовкой которого я занимался в составе команды артиста. На время фестиваля мы должны были находиться в отеле Country Resort. Однако незадолго до начала фестиваль был отменён. Именно этим объясняется моё присутствие рядом с Жанной Хасановной в тот период. Никаких иных обстоятельств не существует», — пояснил охотник за кадрами.