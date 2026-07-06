Фальшивый паспорт, провальное турне по США и 6 млн за концерт, которого не будет: куда пропала «марсианка» Жанна Агузарова?
Певице, которую за эксцентричный образ и безумные интервью прозвали главной марсианкой советской эстрады, Жанне Агузаровой 7 июля исполняется 64 года. В свое время она вдохновляла советских девушек и юношей на эксперименты с внешностью. Однако годы прошли, и сейчас некогда эпатажная звезда сильно изменилась. По мнению бывших поклонников, Жанна превратилась в «самого настоящего фрика», про которого практически забыла публика. Сегодня артистка не появляется на публике и не выпускает новые песни. Подробнее — в материале «Радио 1».
Начало карьеры Жанны АгузаровойНесмотря на слова самой Агузаровой о том, что она родом с Марса, на самом деле она появилась на свет в маленьком поселке Тюменской области. Девочка пережила развод родителей, публичные избиения отчима. Изначально Жанна грезила о карьере артистки театра, но комиссия театрального института отвергла Агузарову. Тогда девушке пришлось поступать на маляра в столичное ПТУ.
Казалось, что мечты о сцене так и останутся недосягаемыми. Однако по счастливой случайности Агузарова оказалась на вечеринке московской творческой элиты, где кто-то вдруг заметил ее вокальные данные. Именно тогда и началось становление «марсианки». Жанна Агузарова всегда была эпатажной девушкой. Так, в юности она несколько лет прожила под чужим именем и с фальшивым паспортом.
Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Старые песни о главном 2»)
Оказалось, что свой документ она где-то потеряла, а в ее руки попал паспорт некого Ивана, чье имя она исправила на «Ивонна» — после этого Агузарова весьма долгое время весьма успешно выдавала себя за дочь шведского дипломата Ивонну Андерс. Агузарова побывала участницей многих групп. Когда-то она даже чуть не стала членом коллектива «Крематорий», но все изменило знакомство с будущим лидером ансамбля «Браво» Евгением Хавтаном.
Благодаря харизме и внутренней энергии Жанны группа быстро превратилась в один из самых известных коллективов в СССР, и даже внезапный арест Агузаровой прямо на сцене не испортил репутацию молодых музыкантов.
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Решила покорить Запад, но не вышлоВ 90-х годах Агузарова вдруг решила, что теперь ей необходимо покорять Запад. Переезжая в США, она полагала, что теперь ее карьера примет новый оборот, но все случилось ровным счетом наоборот — из всесоюзной звезды она превратилась в малоизвестную артистку, которой два года пела в ресторане.
Ни новый альбом, ни тур в честь десятилетия музыкального коллектива «Браво» не помогли ей вернуть прежнюю популярность. Добавил трудностей и неудачный роман с директором группы «А’Студио» Ником Полтораниным.
Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Дискжокей»)
Возвращение на родину прошло тихо: Агузарова почти исчезла с радаров на пятнадцать лет. Жанна снова вышла в свет только в 2015, своим появлением удивив всех старых поклонников. Внешность 52-летней певицы не шла ни в какое сравнение с полюбившимся союзу образом необычной «марсианки»: длинные волосы, увеличенные губы и следы пластических операций поразили общественность.
Жанна Агузарова вышла из тениАгузарова так и не рассказала поклонникам, куда же она пропала на долгие годы, а внешность и поведение певицы вызвали много вопросов. Говорили, что бывшая солистка «Браво» перестала общаться с близкими, отвернувшись даже от мамы и брата. Ее родительница Людмила Ивановна все еще живет в скромном деревенском доме под Тюменью, знаменитая дочь уже более десяти лет не приезжает к ней и никак не помогает финансово. А родной брат публично заявлял, что у него больше нет сестры.
Вместе с тем Жанна продолжила ложиться под нож пластического хирурга. Многочисленные операции не только сделали артистку неузнаваемой, но и пошатнули ее здоровье. В июне 2024 года Агузарова вышла в свет впервые за два года. На протяжении всего мероприятия она пряталась за темными очками. Присмотревшись к ее лицу повнимательнее, фанаты увидели за одной из линз нарисованный маркером глаз. Бумажку певица приклеила поверх массивного пластыря телесного цвета, закрывавшего глаз целиком. Что это было — никто не понимает и по сей день.
Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)
Огромный гонорар и никаких гарантийКарьеру Жанна тоже не смогла восстановить. Хоть у нее и был длительный перерыв в выпуске альбомов и у слушателей она не пользовалась востребованностью, ценник за свои услуги Агузарова установила «конский». За выступление на частном мероприятии певица требовала по шесть миллионов рублей, при этом Жанна могла передумать в любой момент, оставив гонорар себе.
«Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление. При этом, она хочет получать стопроцентную предоплату в деньгах. Сколько раз были такие случаи, когда вроде бы все соглашались, деньги отправлены, но она резко вырубает телефон и все. И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист», — отмечал продюсер Леонид Дзюник.
Конфликт с ПримадоннойВ 90-х Жанна работала в театре Аллы Пугачевой, которая готовила певицу в преемники.
«Понимаете, я уже старая и больная женщина, и мне хотелось бы видеть какую-то замену себе. Молодым певцам нужно помогать, просто необходимо! Плюс ко всему, я прошла большой путь в эстраде и знаю ее внутреннюю кухню. Я считаю, что Жанна и группа «Браво» созданы для того, чтобы с ними заниматься и передавать свой опыт», — признавалась Пугачева.Однако плодотворного сотрудничества у Примадонны и Агузаровой не вышло, из-за конфликта между ними. Публицист Михаил Шахназаров объявил, что Пугачева специально не пропустила артистку на большую сцену.
«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», — подчеркнул писатель в эфире программы «Полный Абзац».
Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Проблемы с закономВ 2024 году Агузарова вдруг прекратила выступать и снова пропала из медийного поля. Оказалось, что бывшей солисткой «Браво» заинтересовались сотрудники коммунальных служб. В апреле 2025 года, после иска от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, суд взыскал с Агузаровой неназванную сумму долгов за коммунальные платежи.
К слову, соседи Жанны отзываются о ней весьма нейтрально. Сейчас она живет рядом со станцией метро «Полежаевская» — в Хорошевском районе столицы. Со слов жителей дома, в быту певица абсолютно нормальный человек — никаких эпатажных нарядов, странного макияжа и эксцентричного поведения.
«Моя сестра часто видит Агузарову во дворе. Она, конечно, изменилась, все-таки возраст, но вполне узнаваема. Внешне с ней все нормально. <…> Писали, что она по магазинам не ходит, а вот к нам зашла. В жизни она абсолютно нормальный, адекватный человек. А этот ее «космически-шизофренический» образ, судя по всему, лишь для эпатажа, для сцены», — делились соседи артистки.Что в действительности творится в жизни Жанны — не знает никто. Однако у многих ее поклонников все еще теплится надежда, что прежняя Агузарова вернется.