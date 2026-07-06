06 июля 2026, 10:20

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Певице, которую за эксцентричный образ и безумные интервью прозвали главной марсианкой советской эстрады, Жанне Агузаровой 7 июля исполняется 64 года. В свое время она вдохновляла советских девушек и юношей на эксперименты с внешностью. Однако годы прошли, и сейчас некогда эпатажная звезда сильно изменилась. По мнению бывших поклонников, Жанна превратилась в «самого настоящего фрика», про которого практически забыла публика. Сегодня артистка не появляется на публике и не выпускает новые песни. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры Жанны Агузаровой Решила покорить Запад, но не вышло Жанна Агузарова вышла из тени Огромный гонорар и никаких гарантий Конфликт с Примадонной Проблемы с законом

Начало карьеры Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Старые песни о главном 2»)



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Решила покорить Запад, но не вышло

Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Дискжокей»)

Жанна Агузарова вышла из тени

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Огромный гонорар и никаких гарантий

«Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление. При этом, она хочет получать стопроцентную предоплату в деньгах. Сколько раз были такие случаи, когда вроде бы все соглашались, деньги отправлены, но она резко вырубает телефон и все. И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист», — отмечал продюсер Леонид Дзюник.

Конфликт с Примадонной

«Понимаете, я уже старая и больная женщина, и мне хотелось бы видеть какую-то замену себе. Молодым певцам нужно помогать, просто необходимо! Плюс ко всему, я прошла большой путь в эстраде и знаю ее внутреннюю кухню. Я считаю, что Жанна и группа «Браво» созданы для того, чтобы с ними заниматься и передавать свой опыт», — признавалась Пугачева.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», — подчеркнул писатель в эфире программы «Полный Абзац».

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Проблемы с законом

«Моя сестра часто видит Агузарову во дворе. Она, конечно, изменилась, все-таки возраст, но вполне узнаваема. Внешне с ней все нормально. <…> Писали, что она по магазинам не ходит, а вот к нам зашла. В жизни она абсолютно нормальный, адекватный человек. А этот ее «космически-шизофренический» образ, судя по всему, лишь для эпатажа, для сцены», — делились соседи артистки.