Одна вне камер — другая под светом рампы: как живут повзрослевшие дети Алсу после развода родителей
Известная российская певица Алсу всегда мечтала о большой и дружной семье. В 2006 году, когда она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, желание исполнилось. В браке у пары родилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Но спустя восемь лет стало известно, что Алсу и Ян решили развестись. Долгое время поклонники обсуждали громкий бракоразводный процесс звезды и бизнесмена, в рамках которого бывшие супруги делили имущество на 10 миллиардов рублей. А что насчет общих детей? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дети Алсу: СафинаСтаршая дочь Алсу, Сафина Абрамова, родилась 7 сентября 2006 года в США. Ее имя имеет арабские корни и символизирует такие качества, как скромность и нежность. По словам певицы, девочка внешне похожа на отца, но по характеру ближе к матери — она спокойная и увлекается хореографией, иностранными языками и пением. Несмотря на ожидания поклонников, Сафина предпочла оставаться в стороне от шоу-бизнеса.
Микелла: Талант на сценеМладшая дочь Алсу, Микелла, родилась 29 апреля 2008 года в элитной клинике Тель-Авива. Она проявляет свои таланты в музыке, играя на пианино и укулеле, а также занимается танцами и спортом. Микелла удивила родителей своим даром писать песни, что стало неожиданным открытием для Алсу.
В январе 2019 года мать и дочь выступили на фестивале «Рождественская песенка года», а летом того же года Микелла снова выступила с Алсу на международном фестивале «Поколение NEXT».
«Микелла, она у нас блондинка, внешне больше похожа на меня. Она огонь. Любит петь, громко разговаривать — словом, обожает быть в центре внимания», — так описала исполнительница младшую дочь.
В 2019 году Микелла приняла участие в вокальном шоу «Голос. Дети». Финал состоялся 26 апреля. Девочка стала победительницей, набрав 56,5% голосов. Однако вскоре выяснилось, что результаты были накручены, что вызвало общественное недовольство.
Моя карьера стартовала в пятнадцать, а Микелле только десять, но у нее уже нет страха перед сценой», — написала тогда звездная мама в соцсетях.
Рафаэль: Младший сынСына Рафаэля Алсу долго скрывала от публики. Он родился 10 августа 2016 года в клинике «Ихилов» в Тель-Авиве. Алсу объясняла это заботой: по её мнению, Рафаэль слишком мал для публичности.
Недавно знаменитость с сыном отправилась в гости к певице Еве Власовой. Мальчик давно мечтал познакомиться с любимой артисткой. Власова и Алсу недавно выпустили совместный трек «Табу», который стал настоящим хитом и любимой песней Рафаэля. Ева поделилась, что ребенок быстро нашел общий язык с ее «зубастым» котом, что стало приятным дополнением к встрече.
В завершение вечера Алсу предложила Еве и Рафаэлю вместе исполнить новую композицию. Мальчик за кадром старательно подпевал маме и любимой певице, продемонстрировав свои музыкальные способности.
«Алсу, твой ребенок поет лучше нас обеих! Рафаэль! Идеальный слух!», — отметила Ева в комментариях.
Эта встреча стала ярким событием для всех участников и подарила множество положительных эмоций.
Напомним, что среди ключевых факторов, приведших к разладу Яна и Алсу, называлась связь Абрамова с известной моделью Анастасией Решетовой, ставшая поводом для подозрений в супружеской неверности.