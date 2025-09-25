Одна вне камер — другая под светом рампы: как живут повзрослевшие дети Алсу после развода родителей

25 сентября 2025, 16:49

Алсу (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Известная российская певица Алсу всегда мечтала о большой и дружной семье. В 2006 году, когда она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, желание исполнилось. В браке у пары родилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Но спустя восемь лет стало известно, что Алсу и Ян решили развестись. Долгое время поклонники обсуждали громкий бракоразводный процесс звезды и бизнесмена, в рамках которого бывшие супруги делили имущество на 10 миллиардов рублей. А что насчет общих детей? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дети Алсу: Сафина Микелла: Талант на сцене Рафаэль: Младший сын

Дети Алсу: Сафина

Алсу (Фото: Instagram* @alsou_a)

Микелла: Талант на сцене

Алсу (Фото: Instagram* @alsou_a)



«‎Микелла, она у нас блондинка, внешне больше похожа на меня. Она огонь. Любит петь, громко разговаривать — словом, обожает быть в центре внимания», — так описала исполнительница младшую дочь.

Моя карьера стартовала в пятнадцать, а Микелле только десять, но у нее уже нет страха перед сценой», — написала тогда звездная мама в соцсетях.

Рафаэль: Младший сын

Алсу (Фото: Instagram* @alsou_a)



«Алсу, твой ребенок поет лучше нас обеих! Рафаэль! Идеальный слух!», — отметила Ева в комментариях.