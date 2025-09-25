Дмитрий Дибров оставил экс-супругу без роскошной виллы после развода

25 сентября 2025, 12:58

SHOT: Дмитрий Дибров оставил экс-жену Полину без особняка в Подмосковье

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский телеведущий Дмитрий Дибров оставил себе подмосковный особняк после развода. Его бывшей жене Полине не досталось и доли в нем, пишет телеграм-канал SHOT.