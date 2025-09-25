Достижения.рф

Дмитрий Дибров оставил экс-супругу без роскошной виллы после развода

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский телеведущий Дмитрий Дибров оставил себе подмосковный особняк после развода. Его бывшей жене Полине не досталось и доли в нем, пишет телеграм-канал SHOT.



Роскошная вилла площадью 1100 «квадратов» со спа-зоной, бассейном и домашним кинотеатром имеет одного собственника — Дмитрия. Телеведущий ранее рассказывал, что строил этот дом более десяти лет назад и многое в нем сделал своими руками. Стоимость недвижимости оценивается в 800 миллионов рублей.

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что после развода Полина сняла жилье на той же улице, где находится дом бывшего мужа. И платит за него сам Дибров. Такое решение они приняли для того, чтобы женщина могла чаще видеться с детьми. Юрист также отметил, что шоумен благодарен экс-супруге за «годы счастья и трех великолепных мальчиков».

Напомним, в этот четверг, 25 сентября, Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись после 16 лет брака.

Лидия Пономарева

