«Ты просто тварь!»: Кравец ударила приемную дочь в студии «Пусть говорят» на глазах у миллионов — фото

25 сентября 2025, 14:58

Алена Кравец ударила приемную дочь Даниеллу в студии «Пусть говорят»

Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Ведущая Алена Кравец, до недавнего времени поддерживавшая имидж успешной матери, во время эфира программы «Пусть говорят» ударила свою совершеннолетнюю приемную дочь Даниеллу.





Эмоциональный всплеск стал апогеем часа взаимных обвинений, слёз и откровений, которые долгое время оставались за кулисами звёздной семьи. Днём ранее программа уже обсуждала конфликт в семье Кравец: 18‑летняя Даниелла пришла в студию в поисках своих биологических родителей. Встреча с предполагаемым отцом, Рахматом Озеровым, осталась в тени, когда в студии появилась Алена.



Полгода накопившейся боли и молчания вылились в жёсткое публичное противостояние. Упрёки и обвинения посыпались с обеих сторон. Девушка снова заявила о физическом насилии со стороны приёмной матери. Кравец в ответ назвала Даниеллу патологической лгуньей и привела в доказательство домработницу, которая, по её словам, находила записи с угрозами в адрес приёмных родителей.



Даниелла даже предложила пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова. Дополнительное напряжение создало появление в студии супруга Алены, Руслана. Даниелла призналась, что он был её опорой в семье, тогда как мать часто пропадала на работе или уделяла внимание телефону. Это признание, по всей видимости, ещё больше обострило конфликт, однако переломный момент наступил после реплики дочери о том, что у Алены не было своих детей. В ответ на эти слова Кравец подошла к сидящей Даниелле и нанесла ей несколько ударов по лицу. После этого последовала яростная тирада.



«У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья? Ты просто тварь!» — сказала знаменитость.

