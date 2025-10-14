«Офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички»: дочь Даны Борисовой впервые рассказала о трудном детстве и насилии в семье

14 октября 2025, 10:00

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

18-летняя Полина Аксенова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, в интервью журналистке Алене Жигаловой поделилась воспоминаниями о непростом детстве, жизни с отцом и борьбе матери с зависимостью. Девушка впервые открыто рассказала, как переживала эти события и как они повлияли на ее психику и мировоззрение. Подробнее о жизни дочери Борисовой и о ее отношениях с родителями ​расскажет «Радио 1».





Реабилитация Даны Борисовой и жизнь дочери с отцом

«У папы было очень сложно, потому что мы буквально незнакомые люди. То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить ремнем, у него нормальным это считалось», — призналась Полина.

«С мамой тоже было тяжело»: жизнь с Даной Борисовой

«Самый жуткий момент был, когда мы на всё лето уехали в Испанию. У мамы случился срыв, и она просто выгнала меня из дома. Я бегала по улице, искала русских и просила помочь», — вспоминала девушка в проекте «Выживалити. Наследники».

Конфликты и громкие скандалы в семье

«Сейчас, уже став взрослой, я могу сказать, что люблю и папу, и маму. Со всеми хорошо общаюсь. Но это был долгий путь», — поделилась она.

Дочь Даны Борисовой о детских переживаниях

«Бабушка спасает маму, ставит ей там какие-то капельницы. Когда каждый день вот такая жесть происходит, то у тебя нет ни времени, ни сил на поплакать, потому что нужно что-то делать постоянно. А тебе всего семь лет», — рассказала девушка.

Селфхарм и психиатрическая больница

«Позвонили моей маме, а мама, к этому делу уже привыкшая, ответила: "Да не пойду я никуда. С ней все нормально. Ничего страшного там нет"», — вспоминает Полина.

Пластические операции и поддержка матери

Полина Аксенова (фото: Instagram* / poxenovaaa)



Новый скандал: ссора в Турции и разрыв общения

«Она сказала, что я никто, и любая работа будет только из-за нее. А я сказала, что офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички. Да, у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать. У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом», — писала Полина.

«Я сказала: "Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай"», — заявила она.