«Офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички»: дочь Даны Борисовой впервые рассказала о трудном детстве и насилии в семье
18-летняя Полина Аксенова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, в интервью журналистке Алене Жигаловой поделилась воспоминаниями о непростом детстве, жизни с отцом и борьбе матери с зависимостью. Девушка впервые открыто рассказала, как переживала эти события и как они повлияли на ее психику и мировоззрение. Подробнее о жизни дочери Борисовой и о ее отношениях с родителями расскажет «Радио 1».
Реабилитация Даны Борисовой и жизнь дочери с отцомО проблемах Даны Борисовой с наркотиками и алкоголем стало известно в 2017 году, когда её мать, Екатерина Ивановна, обратилась за помощью к Андрею Малахову. Он настоял на срочной госпитализации звезды, и Дана отправилась в Таиланд, где проходила полугодовую реабилитацию.
Тогда Полине было всего десять лет. Пока мама находилась в центре, отец девочки, бизнесмен Максим Аксенов, забрал её к себе. До этого мужчина редко участвовал в воспитании дочери, поэтому им пришлось буквально заново узнавать друг друга.
«У папы было очень сложно, потому что мы буквально незнакомые люди. То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить ремнем, у него нормальным это считалось», — призналась Полина.По её словам, отец мог наказать за любую мелочь — от несделанных уроков до, по его мнению, «грубого тона». Повзрослев, девушка решила поговорить с ним о пережитом и объяснила, что такие методы воспитания были недопустимы. Однако Максим Аксенов, как утверждает Полина, не признал вину и не извинился.
«С мамой тоже было тяжело»: жизнь с Даной БорисовойНе менее сложным для Полины был период жизни с матерью. Из-за зависимостей телеведущая могла надолго пропадать и оставлять дочь одну.
«Самый жуткий момент был, когда мы на всё лето уехали в Испанию. У мамы случился срыв, и она просто выгнала меня из дома. Я бегала по улице, искала русских и просила помочь», — вспоминала девушка в проекте «Выживалити. Наследники».После возвращения из реабилитации Борисовой понадобилось время, чтобы восстановить отношения с дочерью. Полина признаётся, что ей было трудно привыкнуть к «новой» маме, ведь раньше она знала совсем другого человека. К тому же отец не способствовал примирению — он, по словам Полины, часто говорил, что ее мать наркоманка, с которой не нужно общаться.
Конфликты и громкие скандалы в семьеСсоры между матерью и дочерью продолжались годами. В 2019 году очередной конфликт произошёл из-за поездки в Таиланд: Борисова отказалась брать Полину на отдых, после чего та опубликовала фото с «мамиными таблетками». Девушка также заявила, что Борисова якобы поднимала на неё руку.
Телеведущей пришлось публично оправдываться на пресс-конференции, на которой она подтвердила ссору, но категорически отрицала рукоприкладство. Сегодня Полина признаёт, что пережитое детство оставило глубокий след, однако она больше не держит обиды.
«Сейчас, уже став взрослой, я могу сказать, что люблю и папу, и маму. Со всеми хорошо общаюсь. Но это был долгий путь», — поделилась она.
Дочь Даны Борисовой о детских переживанияхВ разговоре с Аленой Жигаловой Полина призналась, что в детстве практически не плакала.
«Бабушка спасает маму, ставит ей там какие-то капельницы. Когда каждый день вот такая жесть происходит, то у тебя нет ни времени, ни сил на поплакать, потому что нужно что-то делать постоянно. А тебе всего семь лет», — рассказала девушка.Сейчас девушка позволяет себе эмоции и считает это частью внутреннего исцеления. Однако путь к этому был долгим.
Селфхарм и психиатрическая больницаПолина рассказала, что с 13 лет испытывала сильное желание причинить себе вред. На её теле до сих пор остались следы от порезов. Первые попытки привлечь внимание взрослых начались, когда Полине было 13 лет. Но родители не восприняли её слова всерьёз, а школьный психолог не смог помочь. В какой-то момент она чуть не довела себя до конца — девушку спасла классная руководительница.
«Позвонили моей маме, а мама, к этому делу уже привыкшая, ответила: "Да не пойду я никуда. С ней все нормально. Ничего страшного там нет"», — вспоминает Полина.В итоге наследницу Борисовой отправили в психиатрическую клинику, где она провела несколько месяцев. Позже, когда её состояние вновь ухудшилось, девушка добровольно легла в клинику. Тогда она должна была лететь с матерью на Мальдивы, но отказалась, чувствуя, что не справится даже с перелётом.
Пластические операции и поддержка материПолина призналась, что с юности была недовольна своей внешностью. В 17 лет она впервые легла под нож хирурга, сделав ринопластику. Недавно девушка вновь обратилась к пластическому хирургу — ей скорректировали грудь, талию и ягодицы. Сейчас, по словам Полины, она довольна своим отражением в зеркале. Дана Борисова полностью поддержала дочь, оплачивая все операции.
Телеведущая не скрывает, что сама неоднократно прибегала к пластике и даже признаёт у себя зависимость от подобных процедур. Отец же, Максим Аксенов, категорически не одобряет косметические операции дочери.
Новый скандал: ссора в Турции и разрыв общенияВ августе 2025 года Дана Борисова и Полина отправились отдыхать в Турцию, однако уже на четвёртый день поездка превратилась в череду конфликтов. Поводом стало то, что Полина опубликовала в сети переписку с отцом, где жаловалась, будто мать мешает ей устроиться на телевидение — звонит продюсерам и угрожает «не дружить» с ними.
«Она сказала, что я никто, и любая работа будет только из-за нее. А я сказала, что офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички. Да, у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать. У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом», — писала Полина.Борисова публично ответила дочери в соцсетях и призналась, что ее поступок «ранил её в самое сердце», и ввела собственную «санкцию» — лишила Полину финансовой поддержки.
«Я сказала: "Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай"», — заявила она.