Виктория Боня раскрыла, как её 13-летняя дочь заработала полмиллиона

13 октября 2025, 15:03

Дочь Виктории Бони заработала 500 тысяч рублей за две рекламные съёмки

Анджелина Летиция Смерфит и Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня рассказала в подкасте Сергея Косенко на YouTube, как её 13-летняя дочь Анджелина получила первый крупный заработок.





По словам Бони, во время их летней поездки в Москву девочка снялась в двух рекламных роликах. За эту работу Анджелина заработала около полумиллиона рублей. Виктория подчеркнула, что этот опыт очень важен для её дочери. Модель хочет, чтобы девочка понимала, что она сама может зарабатывать деньги.



Телеведущая добавила, что у её дочери уже сформировалось собственное мнение.

«Она очень честная, правдивая. И я ей позволяю такой быть. Мне не нужно, чтобы она была, как я хочу. И вот это всё сформировало абсолютно другое восприятие меня», — рассказала Виктория.