«Они съедают друг друга»: Иосиф Пригожин объяснил волну разводов среди звёзд
Иосиф Пригожин прокомментировал участившиеся случаи разводов в шоу-бизнесе
Этой осенью число разводов среди звездных пар резко возросло. Музыкальный критик Иосиф Пригожин объяснил эту тенденцию.
В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин заявил, что союзы творческих людей редко бывают долговечными.
«Две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать. Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнёр. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак», — пояснил продюсер.Пригожин добавил, что медиа активно распространяют непроверенные слухи об изменах, что усиливает давление на пару. Иногда сами артисты усугубляют ситуацию, пытаясь создать ажиотаж, что в итоге и приводит к разводу.
