«Едва не дошло до драки»: Суд о ремонте в квартире Киркорова обернулся скандалом

13 октября 2025, 17:03

Каменщик Барановский ответил на иск Киркорова и готовит встречное заявление

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Каменщик Георгий Барановский, который делал ремонт в квартире Филиппа Киркорова, планирует подать встречный иск. Об этом сообщает Kp.ru.





Напомним, что Киркоров подал на мастера в суд, требуя вернуть 10,9 млн рублей за некачественную работу. Стоимость ремонта составила 13 млн рублей. Георгий утверждает, что сделал работу со скидкой.



На днях прошла экспертиза в доме певца. Барановский считает, что она не была объективной.

«Уже с первых минут стало понятно, что атмосфера накалена. Были судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и даже телохранитель Филиппа Бедросовича. И скажу честно: там едва не дошло до драки. Я человек сдержанный, но если взорвать — всё, крышу рвёт», — рассказал он.

