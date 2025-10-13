«Едва не дошло до драки»: Суд о ремонте в квартире Киркорова обернулся скандалом
Каменщик Барановский ответил на иск Киркорова и готовит встречное заявление
Каменщик Георгий Барановский, который делал ремонт в квартире Филиппа Киркорова, планирует подать встречный иск. Об этом сообщает Kp.ru.
Напомним, что Киркоров подал на мастера в суд, требуя вернуть 10,9 млн рублей за некачественную работу. Стоимость ремонта составила 13 млн рублей. Георгий утверждает, что сделал работу со скидкой.
На днях прошла экспертиза в доме певца. Барановский считает, что она не была объективной.
«Уже с первых минут стало понятно, что атмосфера накалена. Были судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и даже телохранитель Филиппа Бедросовича. И скажу честно: там едва не дошло до драки. Я человек сдержанный, но если взорвать — всё, крышу рвёт», — рассказал он.Барановский заявил, что эксперты отказались вскрывать панно и проводили замеры по грязи. После него в квартире уже работали другие мастера.