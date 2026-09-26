«Я бы не стала делать его отцом своих детей»: Анфиса Чехова о Джигане

26 сентября 2026, 16:15

Анфиса Чехова поддержала Оксану Самойлову и высказалась о Джигане

Анфиса Чехова (Фото: Instagram* / @achekhova)

Анфиса Чехова прокомментировала громкую ситуацию вокруг Оксаны Самойловой и Джигана. Телеведущая выразила поддержку Оксане и заявила, что, если информация о поступках рэпера подтвердится, он должен понести ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом Чехова дала понять, что лично не выбрала бы Джигана в качестве спутника жизни и отца своих детей.





«Как мать, я бы не стала делать отцом своих детей Джигана. Это не тот тип мужчин. Но Оксана выбрала такой путь. Как говорится, любовь зла… Но хотелось бы верить, что люди меняются. Это очень долгий и сложный путь, и я надеюсь, что Джиган его пройдет», — заявила Анфиса на премьере нового сезона СТС.