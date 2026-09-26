«Я бы не стала делать его отцом своих детей»: Анфиса Чехова о Джигане
Анфиса Чехова поддержала Оксану Самойлову и высказалась о Джигане
Анфиса Чехова прокомментировала громкую ситуацию вокруг Оксаны Самойловой и Джигана. Телеведущая выразила поддержку Оксане и заявила, что, если информация о поступках рэпера подтвердится, он должен понести ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
При этом Чехова дала понять, что лично не выбрала бы Джигана в качестве спутника жизни и отца своих детей.
«Как мать, я бы не стала делать отцом своих детей Джигана. Это не тот тип мужчин. Но Оксана выбрала такой путь. Как говорится, любовь зла… Но хотелось бы верить, что люди меняются. Это очень долгий и сложный путь, и я надеюсь, что Джиган его пройдет», — заявила Анфиса на премьере нового сезона СТС.В то же время телеведущая призвала не спешить с осуждением супругов. По её словам, со стороны невозможно до конца знать, что происходит внутри чужой семьи, поэтому судить Оксану и Дениса никто не вправе.
Чехова подчеркнула, что настоящая картина происходящего известна только самим супругам. При этом она выразила надежду, что Джиган сможет изменить своё поведение, если действительно решит пройти этот непростой путь.