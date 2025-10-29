Экс-жена Гуфа Айза выходит замуж за возлюбленного, который моложе неё на 10 лет

29 октября 2025, 11:49

Блогер Айза выходит замуж за Степана Кузьменко после предложения в реалити-шоу

Айза-Лилуна Ай и Степан Кузьменко (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай собирается замуж в третий раз. Её избранник Степан Кузьменко предложил ей руку и сердце после десяти месяцев отношений. Об этом сообщает StarHit.





Степан сделал предложение во время съёмок реалити-шоу «Ставка на любовь». Айза заявила, что не знала о его планах и даже думала о возможном расставании. Известие её шокировало, но она сразу дала согласие.



Во время церемонии Кузьменко заявил о желании прожить с телеведущей счастливую жизнь и вручил ей кольцо. Жених на десять лет моложе невесты, но эта разница их не смущает.

«Я в полном шоке, но счастлива! Я люблю этого человека! Он сделал это так, как я этого хотела — фейерверки, лепестки роз. Но можно было сказать, хотя бы, чтоб я голову помыла?!» — отреагировала на предложение Айза.

