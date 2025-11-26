Оказалась в фигурном катании «по дружбе»: Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры. Что стоит за решением «королевы» тройного акселя?
Многократная призёрка международных турниров и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева официально завершила спортивную карьеру. 28-летняя фигуристка сделала заявление на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что уходит без сожалений и с благодарностью к тем, кто сопровождал её на протяжении всего пути. Поклонники давно называют спортсменку «королевой тройного акселя», а её рекорд — 15 подряд чемпионатов России — остаётся уникальным для российского женского одиночного катания. Подробнее о ее спортивной карьере и личной жизни расскажет «Радио 1».
Почему Елизавета Туктамышева решила завершить карьеруО возможной паузе Туктамышева говорила ещё в 2023 году: спортсменка хотела больше внимания уделить себе, близким и отдыху. Осенью 2024-го она объявила, что не будет выходить на лед в новом соревновательном сезоне, а позже обозначила вектор дальнейшей деятельности — медиа, ледовые шоу и потенциальная тренерская работа.
По словам фигуристки, ключевым фактором стало отсутствие прежней спортивной мотивации. Недопуск российских атлетов к международным турнирам лишил её главной цели — бороться за участие в чемпионатах мира и Европы. При этом полностью уходить из профессии она не собирается: Туктамышева развивает личный бренд и медийные проекты.
«В моей карьере было так много хорошего, столько счастливых моментов, что я с благодарностью могу сказать: у меня получилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений», — сказала она.В 2024 году она запустила собственное развлекательное шоу о фигурном катании — Off Ice Show, премьера которого состоялась в январе. Соведущей стала чемпионка мира Анна Овчарова. Кроме того, пауза в соревновательном режиме позволила Туктамышевой улучшить навыки речи и усилить позиции в роли спортивного комментатора.
Биография Елизаветы ТуктамышевойЕлизавета Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в Глазове, Удмуртии. Её мать преподавала алгебру и геометрию и была классным руководителем дочери, а отец – Сергей Туктамышев – работал лыжником и тренером по футболу. Он скончался в 2011 году, когда Лизе было 14 лет.
На лёд Туктамышева вышла в пять лет: в спортивном лагере, где работал её отец, она познакомилась с юными фигуристками и решила тренироваться вместе с ними.
«В фигурном катании я оказалась "по дружбе". Мой папа работал в спортивном лагере и как-то раз взял меня с собой. Я там подружилась с девочками-фигуристами и, чтобы не расставаться с ними, тоже пошла тренироваться. Пришла в группу, какое-то время была там самая маленькая и самая отстающая, но очень быстро подтянулась», — вспомнила фигуристка.Заслуженный тренер России Алексей Мишин впервые обратил внимание на юную Лизу на соревнованиях в Белгороде. Сначала он счёл её технику несовершенной, но спустя год пересмотрел мнение — его впечатлила способность девушки прыгать высоко и быстро развиваться. Однако из-за финансовых трудностей семьи Туктамышева продолжала тренироваться в Глазове и каждые две недели приезжала к Мишину в Санкт-Петербург. Поездка занимала 27 часов в одну сторону.
Только в 2011 году семья окончательно переехала в Петербург. В 2020 году спортсменка окончила Университет имени Лесгафта с отличием.
Спортивная карьера и ключевые достиженияПуть Туктамышевой был насыщен яркими победами и непростыми периодами. Уже в 12 лет она выполняла сложные тройные прыжки, за что получила репутацию вундеркинда. С 2009 года стабильно занимала призовые места на турнирах, а после достижения возрастного допуска вышла на международную арену.
Дебют во взрослой категории состоялся стремительно: её первое выступление на этапе Гран-при в Японии завершилось золотом. А в 15 лет Туктамышева стала победительницей юношеских Олимпийских игр.
Сезон 2013/14 оказался сложным: травмы привели к десятому месту на чемпионате России и отсутствию в составе на Олимпиаде в Сочи. Однако уже в 2014/15 Туктамышева громко вернулась. Она завоевала золото на чемпионате Европы, победила в финале Гран-при и стала чемпионкой мира.
Особым символом её карьеры стал тройной аксель — элемент, который она освоила в 18 лет, когда многие фигуристки завершают выступления. В 2015 году в Шанхае Туктамышева впервые в истории чемпионата мира исполнила тройной аксель в короткой программе. Мишин сравнивал её роль с «факелом, который освещает путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам».
Однако участие в Олимпийских играх так и осталось несбывшейся мечтой — в 2018 году её место в сборной заняли Алина Загитова и Евгения Медведева.
За карьеру Туктамышева выиграла чемпионаты мира, Европы и России, этапы Гран-при (Skate Canada, Cup of China). Её личные рекорды: 81,53 балла в короткой программе (Finlandia Trophy 2021) и 153,89 балла в произвольной (ЧМ-2019).
В 2021 году она взяла серебро чемпионата мира и получила медали в командных турнирах. Последний чемпионат России она завершила третьей, но после решения CAS в деле Камилы Валиевой ее подняли на второе место.
Личная жизнь Елизаветы ТуктамышевойПять лет Туктамышева состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным, своим коллегой по группе Мишина. Пара рассталась в феврале 2020 года.
«Мы сейчас не вместе, и моё сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда "чёрная кошка пробежала". Так сложились обстоятельства», — объяснила спортсменка.В начале 2024-го фигуристка публично подтвердила, что вновь состоит в романтических отношениях.