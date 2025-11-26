Оказалась в фигурном катании «по дружбе»: Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры. Что стоит за решением «королевы» тройного акселя?

26 ноября 2025, 19:18

Елизавета Туктамышева (фото: Instagram* / liza_tuktik)

Многократная призёрка международных турниров и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева официально завершила спортивную карьеру. 28-летняя фигуристка сделала заявление на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что уходит без сожалений и с благодарностью к тем, кто сопровождал её на протяжении всего пути. Поклонники давно называют спортсменку «королевой тройного акселя», а её рекорд — 15 подряд чемпионатов России — остаётся уникальным для российского женского одиночного катания. Подробнее о ее спортивной карьере и личной ​жизни расскажет «Радио 1».





Почему Елизавета Туктамышева решила завершить карьеру

«В моей карьере было так много хорошего, столько счастливых моментов, что я с благодарностью могу сказать: у меня получилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений», — сказала она.

Биография Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева (фото: Instagram* / liza_tuktik)

«В фигурном катании я оказалась "по дружбе". Мой папа работал в спортивном лагере и как-то раз взял меня с собой. Я там подружилась с девочками-фигуристами и, чтобы не расставаться с ними, тоже пошла тренироваться. Пришла в группу, какое-то время была там самая маленькая и самая отстающая, но очень быстро подтянулась», — вспомнила фигуристка.

Спортивная карьера и ключевые достижения

Елизавета Туктамышева (фото: Instagram* / liza_tuktik)

Личная жизнь Елизаветы Туктамышевой

«Мы сейчас не вместе, и моё сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда "чёрная кошка пробежала". Так сложились обстоятельства», — объяснила спортсменка.