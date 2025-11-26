Прохор Шаляпин заявил о победе над старостью и намерении жить до 100 лет

26 ноября 2025, 16:47

Прохор Шаляпин рассказал о восприятии своего возраста в день 42-летия

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

В свой 42-й день рождения Прохор Шаляпин объявил о плане дожить до 100 лет. Певец объяснил эту уверенность верой в возможности современной косметологии и медицины в борьбе со старостью.





В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин заявил, что не ощущает свой возраст и чувствует себя на 25 лет. Он отметил, что в молодости считал сорокалетних людей пенсионерами, а теперь понимает: после сорока жизнь только начинается.



Артист добавил, что не боится стареть. Он уверен, что современная косметология помогает сохранять молодость. По его словам, человечество уже победило старость, и он сам регулярно пользуется антивозрастными процедурами.



В свой день рождения Шаляпин пожелал долголетия и здоровья своим родным. Для себя он хочет и дальше радовать поклонников своим творчеством.

«Хочется жить и творить! А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет!» — заключил Прохор.

