Ольга Бузова назвала самые любимые места в России: «Чувствуется атмосфера жизни»

20 июля 2025, 18:06

Певица Ольга Бузова перечислила самые любимые места в России

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова перечислила самые любимые места в России. Прежде всего, это её дом.





Артистка в беседе с журналистами на VK Fest отметила, что очень любит свой дом и вид, который открывается из её окна. При этом она добавила, что тщательно скрывает, где живёт, и поэтому не снимает контент из своей квартиры.





«Мне это дало возможность наслаждаться вечерами и, просыпаясь, наслаждаться утром. У меня есть мой личный закон – не брать телефон в руки, пока я не выйду из дома, или я захожу в квартиру, и рабочие моменты на этом заканчиваются. Естественно, они на самом деле не заканчиваются, и многие вопросы решаются в том числе ночью. Но это очень приятно – проводить время дома, не в телефоне, читая книгу или просматривая фильм», – отметила Бузова.

«Эта суета – люди гуляют, девочки в коротеньких юбочках, парни, разъезжающие на шумных машинах. Чувствуется атмосфера жизни. Я очень люблю ощущать, когда кипит жизнь», – поделилась Бузова.

«Я считаю, что Санкт-Петербург – самый красивый город на Земле!», – добавила артистка.