«Поздравляла президента в полуголом платье»: Бузова сравнила себя с Мэрилин Монро

20 июля 2025, 17:14

Ольга Бузова раскрыла, почему выбрала образ Мэрилин Монро для VK Fest

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова предстала на первом дне VK Fest в образе Мэрилин Монро. Сегодня она рассказала, чем обусловлен выбор такого наряда.





Певица вышла на дорожку в элегантном белом платье с меховой накидкой. В воскресенье во время общения с журналистами Бузова отметила, что мысль повторить образ голливудской звезды 1950-х пришла к ней внезапно.





«Вы знаете, что моё появление на всех дорожках – это всегда событие. Либо делать что-то необычное, либо делать круто, либо не делать вообще. И в юбилейный год у VK Fest как-то хотелось всё это соединить и с музыкой, и, в то же время, как-то эффектно поздравить. Мне вспомнилось самое эффектное и громкое поздравление с днём рождения, когда Мэрилин Монро поздравляла президента Америки в этом прекрасном полуголом платье с накидкой. Просто хотелось примерить такой эффектный образ, побывать блондинкой, которой вы меня давно не видели, но именно такой вы меня полюбили 21 год назад, когда я пришла на телепроект ДОМ-2. Мне кажется получилось очень элегантно и достойно», – рассказала Бузова.