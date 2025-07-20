«Животик у женщины оправдан в случае беременности»: Алёна Водонаева резко высказалась о внешности Ольги Бузовой

20 июля 2025, 14:28

Алёна Водонаева раскритиковала Ольгу Бузову за отсутствие плоского животика

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Алёна Водонаева заявила, что женщина, которая не ждёт ребёнка, должна иметь плоский животик. Так модель обратилась к Ольге Бузовой.





Накануне певица появилась на VK Fest в образе Мэрилин Монро. Бузова надела белое вечернее платье в пол и дополнила образ меховой накидкой, которой прикрыла чуть выпирающий живот.





«Женщина без животика как квартира без мебели» – с юмором отметила Ольга.

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)



«Тут с Олей не могу согласиться. Животик у женщины оправдан в случае беременности. И это самый прекрасный животик. А если в животе никого нет, а живот при этом есть, это не квартира без мебели. Это как мужики с пивными животами шутят про то, что самый главный пресс у них находится в кошельке», – резко высказалась модель.