«Животик у женщины оправдан в случае беременности»: Алёна Водонаева резко высказалась о внешности Ольги Бузовой
Алёна Водонаева раскритиковала Ольгу Бузову за отсутствие плоского животика
Алёна Водонаева заявила, что женщина, которая не ждёт ребёнка, должна иметь плоский животик. Так модель обратилась к Ольге Бузовой.
Накануне певица появилась на VK Fest в образе Мэрилин Монро. Бузова надела белое вечернее платье в пол и дополнила образ меховой накидкой, которой прикрыла чуть выпирающий живот.
«Женщина без животика как квартира без мебели» – с юмором отметила Ольга.Эти слова мимо не пропустила Алёна Водонаева, известная своей нетерпимостью к людям с лишним весом.
«Тут с Олей не могу согласиться. Животик у женщины оправдан в случае беременности. И это самый прекрасный животик. А если в животе никого нет, а живот при этом есть, это не квартира без мебели. Это как мужики с пивными животами шутят про то, что самый главный пресс у них находится в кошельке», – резко высказалась модель.Водонаева неоднократно критиковала полных людей. Она убеждена, что при отсутствии заболеваний человек не имеет права так выглядеть. Модель уверена, что всегда можно найти время на занятия спортом и поддержание правильного режима питания.