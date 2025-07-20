«Самое дорогое не купишь за деньги»: Ольга Бузова раскрыла свою самую большую мечту

20 июля 2025, 16:58

Ольга Бузова заявила, что мечтает о большой семье и любви

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова раскрыла, о чём мечтает больше всего на свете.





Певица пообщалась с журналистами на VK Fest, который проходит в эти выходные в Москве. На мероприятии побывал корреспондент «Радио 1».



Бузову спросили, если у неё самая большая мечта, которая не связана ни с шоу-бизнесом, ни с карьерой в целом.





«Всё очень просто: самое дорогое не купишь за деньги, самое желаемое не можешь приобрести по щучьему велению, самое драгоценное и бесценное не всегда происходит тогда, когда ты этого хочешь. Но самая большая мечта – чтобы все были живы и здоровы, чтобы у меня была большая семья и большая любовь, благодаря которой появятся дети», – откровенно поделилась Бузова.