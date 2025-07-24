Олимпийская чемпионка ехала пьяная за рулём своего «Мерседеса» и вызвала восторг в США: Алкоголь испортил судьбу звёздной украинки
В начале 90-х её считали восходящей звездой мирового фигурного катания. Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой Украины и быстро вошла в мир знаменитостей. Однако вскоре её жизнь пошла под откос: череду пьяных вечеринок сменили срывы, реабилитация и беспомощная злость в социальных сетях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Вечеринки с алкоголемИстория Оксаны Баюл напоминает сюжет трагической пьесы. Она родилась в Днепропетровске в 1977 году, и к 13 годам осталась совершенно одна. Отец-алкоголик покинул семью, бабушки и дедушки ушли из жизни, а затем мать скончалась от рака. Девочка стала сиротой в самый трудный период своей жизни. Её приютил тренер Станислав Корытек, но вскоре он уехал за границу, оставив Баюл одну в общежитии. Именно там она впервые попробовала сигареты и алкоголь. В то время как её сверстницы прогуливали школу ради кино, Оксана проводила время с более взрослыми спортсменами, для которых вечеринки с крепкими напитками стали обычным делом.
Гены, как известно, не обманешь: отцовская склонность к алкоголю вскоре дала о себе знать. Однако на льду Оксана Баюл сияла, в 15 лет девушка завоевала чемпионский титул на мировом уровне. В 16 лет она стала олимпийской чемпионкой, покорив сердца зрителей в Лиллехаммере. Эта победа превратила её в настоящую героиню. История сироты с золотой медалью вызвала бурные обсуждения в США, где её судьба воспринималась с тем же восторгом, что и сюжеты о сильных девушках, преодолевающих любые преграды.
После Олимпиады Оксана Баюл переехала в Соединённые Штаты, где её ждали деньги, слава и внимание. Казалось, что она должна была стать королевой льда, но реальность оказалась куда более сложной. Взлетев на вершину успеха, девушка потеряла голову в облаках славы. Её тренер Галина Змиевская и Виктор Петренко обеспечили ей контракты и шоу, однако спустя годы Баюл обвинила их в краже миллионов. По её словам, агенты в США заключали сделки без её ведома, а деньги уходили в карманы её опекунов. Американский суд отклонил её иски, но осадок остался. В это время Оксана начала вести разрушительный образ жизни — её ловили на вечеринках, где она теряла лицо как в буквальном, так и в переносном смысле, употребляя алкоголь в огромных количествах.
Пьяная за рулём своего «Мерседеса»В 19 лет произошла трагедия: пьяная за рулём своего «Мерседеса» Баюл врезалась в дерево. В крови Оксаны обнаружили алкоголь и дали ей условный срок, лишение прав и приговор врачей: реабилитация или смерть. В клинике Оксана Баюл провела почти четыре месяца, и именно там ей удалось впервые признать свою зависимость. С этого момента фигуристка решила взять себя в руки. Она начала тренироваться, сбросила семь килограммов и восстановила свои прыжки. Однако вернуть любительский статус было невозможно — правила были слишком жесткими.
Личная жизнь, рождение дочери и громкие заявленияВ личной жизни Оксаны царила такая же пустота, как и раньше. Все её романы заканчивались ничем. Лишь в 37 лет, встретив продюсера Карло Фарину, она стала матерью дочери Софии. Казалось, что жизнь наконец-то наладилась, но тяга к медийному вниманию осталась с ней навсегда.
Не добившись успеха ни в шоу-бизнесе, ни в тренерской деятельности, Оксана Баюл выбрала, казалось бы, самый легкий путь — делать громкие заявления. Особенно ее раздражает российский спорт, а фигурное катание в частности. С тех пор имя Баюл стало ассоциироваться исключительно со скандалами. Звезда 90-х, похоже, окончательно превратилась в стареющего тролля социальных сетей, который вспоминает о своей молодости через призму обид и неудач. Это объясняется просто: та, кто могла стать символом нового времени для Украины и всего мира фигурного катания, выбрала совершенно иной путь.
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