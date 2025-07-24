24 июля 2025, 14:06

Оксана Баюл (Фото: Instagram* @oksanabaiul)

В начале 90-х её считали восходящей звездой мирового фигурного катания. Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой Украины и быстро вошла в мир знаменитостей. Однако вскоре её жизнь пошла под откос: череду пьяных вечеринок сменили срывы, реабилитация и беспомощная злость в социальных сетях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Вечеринки с алкоголем Пьяная за рулём своего «Мерседеса» Личная жизнь, рождение дочери и громкие заявления

Вечеринки с алкоголем

Фото: iStock/Will Langston



Оксана Баюл (Фото: Instagram* @oksanabaiul)



Фото: iStock/TolikoffPhotography



Пьяная за рулём своего «Мерседеса»

Личная жизнь, рождение дочери и громкие заявления