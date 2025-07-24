24 июля 2025, 12:11

Мария Мельникова (Фото: Instagram*, @mash.melniko)

Дочь актрисы Анастасии Мельниковой 23-летняя Мария могла бы уже давно покинуть родительский дом и жить отдельно в шикарной квартире в центре Северной столицы. Однако, девушка не хочет покидать мать. В чём причина? Читайте в материале «Радио 1».





Содержание Несостоявшаяся личная жизнь Анастасии Мельниковой Родительский дом вместо шикарной квартиры Проблема куда серьёзнее Чем сейчас занимается дочь Анастасии Мельниковой



Несостоявшаяся личная жизнь Анастасии Мельниковой

Актриса Анастасия Мельникова (Фото: Instagram*, @mash.melniko)

Родительский дом вместо шикарной квартиры

«Ты меня выгоняешь?»

Проблема куда серьёзнее

Актриса Анастасия Мельникова вместе с дочерью Марией Мельниковой (Фото: Instagram*, @mash.melniko)



Чем сейчас занимается дочь Анастасии Мельниковой