«Ты меня выгоняешь?»: почему взрослая дочь Анастасии Мельниковой не хочет переезжать от матери в свою роскошную квартиру
Дочь актрисы Анастасии Мельниковой 23-летняя Мария могла бы уже давно покинуть родительский дом и жить отдельно в шикарной квартире в центре Северной столицы. Однако, девушка не хочет покидать мать. В чём причина? Читайте в материале «Радио 1».
Несостоявшаяся личная жизнь Анастасии Мельниковой
Первым возлюбленным Анастасии Мельниковой был Томаз Гвишиани. Несмотря на большую разницу в возрасте (22 года), пара планировала свадьбу. Но всего за месяц до торжества Гвишани умер. После свою жизнь актриса связала с руководителем «Ленфильма» Вячеславом Тельновым. Интересный факт: в своё время Анастасия выступала на Бродвее, однако ради супруга ушла оттуда и даже сделала временную паузу в карьере. После восьми лет брака пара рассталась.
Следующий роман актрисы завершился рождением дочери Марии. Анастасия Рюриковна не раскрывает имя отца девушки.
Воспитанием дочери Мельникова занималась не одна, ей помогали мама и её избранник, с которым в неофициальном браке она прожила более десяти лет. Пара планировала сыграть свадьбу, было куплено подвенечное платье, но несколько лет назад возлюбленный актрисы скончался.
Родительский дом вместо шикарной квартиры
На вопросы матери, почему же дочь не желает жить одна, девушка лишь отвечает:
«Ты меня выгоняешь?»В своё время Анастасия Мельникова купила Марии четырёхкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Однако, Мария не спешит покидать отчий дом. К тому же девушка пока не готова строить отношения. Сейчас на первом месте у неё стоят учёба и работа. А вот Анастасия Мельникова боится, что кавалеры дочери будут ухаживать за ней исключительно из-за недвижимости. Известно, что в квартире есть огромное количество антиквариата.
Проблема куда серьёзнее
Близкие уверены, что Мария не хочет покидать родительский дом из-за здоровья мамы. За последние четыре года Анастасия Мельникова потеряла брата, маму, любимого человека, стала сильно болеть. Актриса как-то призналась, что, потеряв сразу троих близких людей, была на грани безумия, и только дочь заставляла не сдаваться и бороться.
Почти пять лет артистка сражается с недугом, из-за которого она стремительно набирает вес, а врачи так и не могут поставить точный диагноз. Анастасия Мельникова пережила четыре операции, гормональную терапию, и это лишь часть пройдённого пути. По этой причине оставлять мать одну Мария боится и не желает.
Чем сейчас занимается дочь Анастасии Мельниковой
Мария пошла по стопам материи: девушка успела сняться более чем в 10 киноработах. Её самая заметная роль — в военной драме «Спасти Ленинград». Сейчас Марию уже не прельщает киноиндустрия. Девушка решила получать профессию искусствоведа и всё ещё ищет себя и своё дело.