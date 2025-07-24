Певица Анет Сай и рэпер 10AGE сыграли свадьбу спустя 2 года после помолвки

24 июля 2025, 12:15

Анет Сай и 10AGE (фото: Telegram @anetsai)

Певица Анет Сай спустя два года после помолвки сыграла свадьбу с рэпером 10AGE (настоящее имя – Дмитрий Панов). Об этом артистка сообщила в своём личном блоге.





Пара решила организовать выездную регистрацию вместо классической росписи в ЗАГСе. Церемония состоялась на берегу реки. Для свадьбы Сай выбрала платье с пышной юбкой и открытым корсетом, а Дмитрий предстал в костюме молочного цвета.



Судя по опубликованным кадрам, на празднике был дресс-код. Все гости были в нарядах бежевого и пастельно-зелёного цветов. В числе приглашённых были блогеры Аня Покров и Артур Бабич.





«Это, действительно, была самая музыкальная свадьба, на которой мы только были! Поздравляем ещё раз, от всей души, ребят!», – поделились впечатлениями блогеры.