Он бросил первую жену с ребенком, а вторую заставил мириться с любовницей: скандальная история «султана» «Аншлага» Юрия Гальцева
Заслуженный артист России Юрий Гальцев 12 апреля отмечает свое 65-летие. Тот самый Гальцев, чьи выступления в «Аншлаге» заряжали энергией, чьи перевоплощения в шоу «Точь-в-точь» восхищали, а кинороли порой вызывали жаркие споры. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от инженера-механика и руководителя институтского агиттеатра до статуса одного из самых узнаваемых клоунов страны и худрука легендарного Театра эстрады имени Райкина. В последние годы внимание публики приковано не столько к его творчеству, сколько к личной драме, которая больше напоминает бразильский сериал. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаРодившись в Кургане 12 апреля 1961 года, ровно через час после исторического полета Гагарина, мальчик получил имя в честь первого космонавта и изначально готовился покорять не воздушное, а научное пространство. Окончив Курганский машиностроительный институт, он стал дипломированным инженером, но любовь к сцене оказалась сильнее. Уже в студенчестве он возглавлял агиттеатр и играл в ВИА, а затем отправился покорять Ленинград, где с первого раза поступил в легендарный ЛГИТМиК.
Именно в северной столице раскрылся его феноменальный талант пародиста и мима. Гальцев сотрудничал с Игорем Угольниковым в «Группе товарищей», играл в культовых «Лицедеях», а затем создал собственный «УТЮГ» (Универсальный Театр Юрия Гальцева). Но настоящая всесоюзная слава настигла его в конце 90-х благодаря дуэту с Геннадием Ветровым и передачам «Аншлаг» и «Юрмалина».
Его невероятная мимика принесла ему титул «Резиновое лицо» на фестивале во Франции. Копилка наград артиста впечатляет: Гран-при Всероссийского конкурса эстрады, «Золотой Остап», Кубок Аркадия Райкина из рук самого Михаила Жванецкого. С 2008 года Юрий гальцев возглавляет Театр эстрады имени Райкина в Санкт-Петербурге, став хранителем традиций жанра.
Работа в киноВ кинематографе Юрий Гальцев дебютировал ещё в студенческие годы. В 1986 году, будучи студентом ЛГИТМиКа, он получил эпизодическую роль в музыкальной комедии «Джек Восьмёркин — "американец"». Эта картина стала первой точкой отсчёта в его фильмографии, открыв дорогу на большой экран. Затем последовали роли в фильмах «Шизофрения» (1997), «Про уродов и людей» (1998), а также эпизоды в культовых сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».
Зрители запомнили Гальцева по ярким комедийным и пародийным ролям. Среди наиболее заметных работ — роль группенфюрера Мюллера в абсурдной комедии «Гитлер капут!» (2008), а также участие в фильме «Самый лучший фильм 2» (2009). Он много снимался в киносказках и мюзиклах: «Золотой ключик» (2009), «Морозко» (2010), «Новые приключения Аладдина» (2011), «Красная шапочка» (2012), «Три богатыря» (2013).
В последние годы Гальцев продолжает активно сниматься. В 2018 году он исполнил роль короля в мюзикле «Золушка» и появился в спортивной драме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В 2021 году вышли комедии «Здравствуй, Дедушка Мороз!» и мультфильм «Кощей. Начало», где он озвучил одного из персонажей. Среди недавних проектов — фильмы «Иван Семёнов. Школьный переполох» (2022), «До рассвета» (2022) и «До звезды!» (2023). Всего на счету артиста более 90 кинокартин, что подтверждает его востребованность как характерного комедийного актёра.
Тайны личной жизниЛичная жизнь Гальцева всегда была окутана слухами и домыслами. Харизматичный юморист никогда не был обделен женским вниманием. Первый брак он заключил в 19 лет — ранний и недолгий союз принес ему сына Михаила, но, по признанию самого артиста, «чувства угасли быстро», и он фактически оставил молодую жену с ребенком. Сыну потребовались годы, чтобы простить отца.
Второй брак с актрисой Ириной Ракшиной стал для Гальцева попыткой обрести семейный рай. Они прожили вместе более 30 лет, воспитав дочь Марию. Коллеги шептались о богемном прошлом Гальцева и его репутации ловеласа, но Ирина предпочитала закрывать глаза на слухи, доверяя чувствам. Однако то, что произошло дальше, не смогло уложиться в голове даже самых циничных светских обозревателей.
Скандальная страница в биографии артиста открылась, когда ему было за 50. Желтая пресса взорвалась новостью: у Юрия Гальцева роман с собственной студенткой, актрисой Марией Насыровой. Разница в возрасте составила шокирующие 30 лет — на момент начала отношений ей было 24, ему 54. Долгое время пара скрывалась, но интрижка переросла в нечто большее: в 2015 году у них родился сын Глеб.
Но самое пикантное — это позиция самого артиста. Гальцев не ушел из семьи к молодой возлюбленной. Он выбрал путь «восточного султана». На сегодняшний день артист живет на две семьи. Согласно данным, распространенным в прессе, он купил Марии Насыровой элитную квартиру в Санкт-Петербурге, где регулярно навещает младшего сына, при этом официально оставаясь мужем Ирины Ракшиной.
Законная супруга артиста в этой ситуации ведет себя с ледяным спокойствием. На вопросы возмущенных подруг и коллег Ирина неизменно отвечает:
«Мы не разводимся. Всё хорошо. Я отношусь ко всему философски».
Финансовые проблемы и тишина в эфиреВ последние годы Юрий Гальцев практически исчез из центральных телевизионных проектов. Зрители, привыкшие видеть его в «Аншлаге», задаются вопросом: куда пропал любимец публики? Ответ прост: его поглотил театр и бизнес. Он плотно занят руководством Театра эстрады, выпускает спектакли со своим курсом. Однако и здесь не обходится без скандалов.
Недавно стало известно о серьезных финансовых проблемах его детища — «Чаплин-клуба». По данным судебных исков, компания Гальцева оказалась под угрозой закрытия из-за многомиллионных долгов по аренде. Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с ООО «ЧК», где Гальцев значится гендиректором, более 1,5 миллиона рублей. Организация попала в реестр «негативных доходов». Сейчас артист сосредоточен на гастролях и бенефисах, чтобы закрыть дыры в бюджете.