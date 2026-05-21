21 мая 2026, 10:31

Сергей Жуков (фото: Instagram* @sezhukov)

Стадионные аншлаги, миллионы на барах и хитах, суды за песни, конфликт с Потехиным и история болезни, из-за которой врачи фактически не давали гарантий — путь Сергея Жукова оказался куда драматичнее, чем кажется поклонникам «Руки Вверх!». Пока публика снова раскупает билеты на его концерты, вокруг артиста продолжают всплывать старые обиды, громкие разбирательства и откровения о закулисье главной поп-группы 90-х. 22 мая он отпразднует 50-летие. Подробнее о жизни, творческом пути и скандалах певца читайте в материале «Радио 1».





Содержание От Димитровграда до первых эфиров: путь Сергея Жукова Как «колхозный стиль» покорил всю страну Фанатки, кровь и первые тревожные сигналы «Он подумал, что он бог»: звездная болезнь Жукова и распад группы Миллионы вне сцены: проекты и скандалы Болезнь, операции и страх худшего Вторая волна популярности Сергея Жукова Личная жизнь Сергея Жукова Феномен «Руки Вверх!», который никто не ожидал

От Димитровграда до первых эфиров: путь Сергея Жукова

Как «колхозный стиль» покорил всю страну

Фанатки, кровь и первые тревожные сигналы

«Ей зачем-то нужна была моя кровь. Наверное, приворожить, провести какой-то ритуал. Она обернула это лезвие салфеткой и смешалась с толпой, охрана не успела задержать», — вспоминал Жуков в шоу «Бар в большом городе».

«Он подумал, что он бог»: звездная болезнь Жукова и распад группы

«Разве можно так относиться? Просто вышел там, спел, деньги получил и всё. Для меня это было тяжко! Я говорил: «Серёг, что за лажа? Что вот это все творится?» Ему надоело быть музыкантом, он говорит: «Я буду бизнесменом». Ну, ему охота было иметь пиджак и кабинет… И чтобы приходили за подписью», — рассказывал Потехин.

«Он подумал, что он бог, великий. Он там альбомов этих наделал, а никто уже не помнит ни одной песни. Я когда ушёл, был самым счастливым человеком в мире», — признавался Потехин.

«Ещё в 2005 году мы с Алексеем Потехиным решили, что всё — хватит. На тот момент группа «Руки Вверх!» отработала 10 лет. Словом, нам показалось, что пришло время закрыть этот проект. Так уж получилось, что патентом на название группы изначально владел я».

Миллионы вне сцены: проекты и скандалы

«Жуков ничего не подписывал, контрактов нет. Не указано в документах, на основании чего у Маликова возникли права на эти фонограммы, — заявляла адвокат артиста Виктория Трунова.

«Мы доказали, что наши контракты действующие, и мы работаем правомерно. Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств».

Болезнь, операции и страх худшего

«Прогнозы врачей были неутешительны, они не понимали, почему ничего не заживает. Я не был прикован к постели, но оказался прикован к аппарату и соблюдал строгие диеты в питании. Пройденный курс лечения сильно сказался на моей внешности, все начали писать про появление двойника, про пластические операции», — рассказывал музыкант.

Вторая волна популярности Сергея Жукова

«Если бы я делал все один, то ни одна жена и семья этого бы не выдержала, потому что тогда времени побыть папой и мужем у меня бы просто не оставалось. Но, к счастью, у меня есть отличная команда, которая помогает мне рулить всеми моими проектами», — рассказывал Сергей.

Личная жизнь Сергея Жукова

Сергей Жуков с женой Региной Бурд (фото: Instagram* @sezhukov)

«Я пела в группе «Сливки», получала несказанное удовольствие от этого. Но когда встречаешь мужчину и понимаешь, что любишь его и готова прожить с ним до конца дней, планы меняются в секунду. Я вдруг поняла, что вся моя жизнь до Серёжи была подготовкой, чтобы встретить такого мужа и именно от него родить детей», — признавалась Регина.

Сергей Жуков с семьей (фото: Instagram* @sezhukov)

Феномен «Руки Вверх!», который никто не ожидал