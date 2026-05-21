«Он думал, что он бог»: как звёздная болезнь Сергея Жукова едва не погубила «Руки Вверх!»? Скандалы, безумные фанатки и пятеро детей артиста
Стадионные аншлаги, миллионы на барах и хитах, суды за песни, конфликт с Потехиным и история болезни, из-за которой врачи фактически не давали гарантий — путь Сергея Жукова оказался куда драматичнее, чем кажется поклонникам «Руки Вверх!». Пока публика снова раскупает билеты на его концерты, вокруг артиста продолжают всплывать старые обиды, громкие разбирательства и откровения о закулисье главной поп-группы 90-х. 22 мая он отпразднует 50-летие. Подробнее о жизни, творческом пути и скандалах певца читайте в материале «Радио 1».
От Димитровграда до первых эфиров: путь Сергея Жукова
Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде в семье преподавателя музыки и электрика. Его отец Евгений был русским, а мать Лилия — татаркой. Именно мама привила будущему артисту любовь к музыке и научила его играть на пианино.
Но в детстве Жуков куда больше интересовался спортом. Он занимался футболом, хоккеем, боевыми искусствами, а позже серьезно увлекся бодибилдингом. Это увлечение едва не закончилось трагедией: подросток связался с плохой компанией и начал принимать стероиды, что привело к проблемам со здоровьем. Позже артист признавался, что отказаться от этого ему помогли семья и врачи.
После школы Сергей отправился в Самару и устроился работать на радио «Европа Плюс». Там он вел программу «Хит-час» и познакомился с Алексеем Потехиным, который работал над авторским шоу «Потешки от Потехина». Именно тогда началась история будущей группы «Руки Вверх!».
Как «колхозный стиль» покорил всю страну
Сначала музыканты назвали проект «Дядюшка Рэй и компания» — в честь голландского музыканта Рэя Слейнгарда. Первые песни записывались в Тольятти, а сами артисты выступали на вечеринках, чтобы заработать на жизнь.
Позже они перебрались в Москву. Денег катастрофически не хватало, продюсеры не хотели вкладываться в неизвестный дуэт, а страна переживала тяжелые времена. Тогда же появилось название «Руки Вверх!». По одной из версий, его придумали продавцы пиратских кассет, потому что старое просто не помещалось на обложках.
Музыканты сознательно делали ставку на простые тексты, легкие аранжировки и образ обычных парней. Многие критиковали группу за «колхозный стиль», но публика слушала их песни буквально на повторе.
Настоящий прорыв произошел после знакомства с продюсером Андреем Маликовым. В 1997 году группа выступила на фестивале «Нон-стоп-97» и выпустила альбом «Дышите равномерно», после которого «Руки Вверх!» назвали открытием года.
А уже в 1998-м началось настоящее безумие. Музыканты практически не вылезали с гастролей, записывали альбомы один за другим, а песня «Крошка моя» стала главным хитом страны. Следом вышли «Алешка», «Он тебя целует», «Забирай меня скорей» и десятки других композиций, которые до сих пор знают наизусть.
Фанатки, кровь и первые тревожные сигналы
На фоне бешеной популярности вокруг группы происходили странные и даже пугающие истории. Поклонницы буквально сходили с ума по артистам.
«Ей зачем-то нужна была моя кровь. Наверное, приворожить, провести какой-то ритуал. Она обернула это лезвие салфеткой и смешалась с толпой, охрана не успела задержать», — вспоминал Жуков в шоу «Бар в большом городе».
Но именно в период максимального успеха между Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным начали копиться серьезные противоречия. В 2000 году группа рассталась с продюсером Андреем Маликовым. Говорили, что причиной стали финансовые и творческие разногласия.
Через некоторое время Жуков выпустил сольный альбом «Территория 2002», а конфликт внутри коллектива стал уже практически очевидным.
«Он подумал, что он бог»: звездная болезнь Жукова и распад группы
Несмотря на попытки сохранить проект, отношения между участниками продолжали ухудшаться. Еще несколько лет «Руки Вверх!» гастролировали по стране, но в 2006 году коллектив официально распался.
Причины распада долгое время оставались предметом слухов и обсуждений. Позже Потехин открыто рассказал о своих претензиях к бывшему коллеге.
«Разве можно так относиться? Просто вышел там, спел, деньги получил и всё. Для меня это было тяжко! Я говорил: «Серёг, что за лажа? Что вот это все творится?» Ему надоело быть музыкантом, он говорит: «Я буду бизнесменом». Ну, ему охота было иметь пиджак и кабинет… И чтобы приходили за подписью», — рассказывал Потехин.
Музыкант также заявлял, что Жуков якобы поймал звездную болезнь.
«Он подумал, что он бог, великий. Он там альбомов этих наделал, а никто уже не помнит ни одной песни. Я когда ушёл, был самым счастливым человеком в мире», — признавался Потехин.
Сам Сергей Жуков объяснял ситуацию иначе:
«Ещё в 2005 году мы с Алексеем Потехиным решили, что всё — хватит. На тот момент группа «Руки Вверх!» отработала 10 лет. Словом, нам показалось, что пришло время закрыть этот проект. Так уж получилось, что патентом на название группы изначально владел я».
После распада Потехин создал проекты «Поднимите Руки Вверх!» и «Потехин-бэнд», а Жуков взял паузу, занялся бизнесом и продюсированием.
Миллионы вне сцены: проекты и скандалы
После ухода от активной гастрольной деятельности Жуков начал стремительно развивать бизнес. В разные годы он владел музыкальными сайтами, IT-компаниями, социальными сервисами и звукозаписывающими лейблами.
Одним из самых успешных проектов стала сеть баров «Руки Вверх!», где посетителей погружают в атмосферу 90-х. Позже вместе с супругой Региной Бурд артист открыл кондитерские «Любовь и сладости». Только в 2016 году этот бизнес принес около 86,8 миллиона рублей.
Также сообщалось, что хит Around the World (La La La La La), который исполняют музыканты по всему миру, ежегодно приносит Жукову крупные авторские отчисления.
Однако вместе с успехом пришли и новые скандалы. Вокруг песен «Руки Вверх!» разгорелись многолетние судебные споры. Весной стало известно, что Жуков проиграл суд бывшему продюсеру Андрею Маликову за права на ряд композиций.
«Жуков ничего не подписывал, контрактов нет. Не указано в документах, на основании чего у Маликова возникли права на эти фонограммы, — заявляла адвокат артиста Виктория Трунова.
Но представители музыкального лейбла придерживались другой позиции:
«Мы доказали, что наши контракты действующие, и мы работаем правомерно. Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств».
Но финансовые успехи и новые проекты вскоре отошли на второй план. Тогда Жуков еще не знал, что впереди его ждет борьба уже не за хиты, а за собственную жизнь.
Болезнь, операции и страх худшего
В 2017 году Сергей Жуков столкнулся с тяжелыми проблемами со здоровьем. Из-за физических нагрузок и травмы у него появилась пупочная грыжа. Артист долгое время не обращался к врачам, считая, что это обычный синяк.
После операции начались осложнения: воспаление, повторные хирургические вмешательства и некроз тканей. Врачи не могли понять, почему организм перестал восстанавливаться.
«Прогнозы врачей были неутешительны, они не понимали, почему ничего не заживает. Я не был прикован к постели, но оказался прикован к аппарату и соблюдал строгие диеты в питании. Пройденный курс лечения сильно сказался на моей внешности, все начали писать про появление двойника, про пластические операции», — рассказывал музыкант.
Сообщалось, что после осложнений у артиста образовалась большая дыра в животе, а помочь смог только экспериментальный метод лечения с вакуумом. Из-за болезни Жуков сильно похудел и практически исчез из публичного пространства.
Тогда многие поклонники всерьез решили, что артист уже не сможет вернуться на сцену. Но произошло обратное.
Вторая волна популярности Сергея Жукова
Вместо ухода из шоу-бизнеса Сергей Жуков неожиданно снова оказался на пике популярности. Молодежь начала массово слушать «Руки Вверх!» в соцсетях, старые песни снова стали вирусными, а концерты превратились в огромные ностальгические шоу.
Жуков начал активно сниматься в кино и сериалах, появился в проектах «Интерны», «Физрук», «Женщины против мужчин», а позже выпустил сериал «Евгенич», где сыграл композитора из 90-х.
Ради новогоднего проекта «СамоИрония судьбы!» Сергей Жуков и Алексей Потехин даже временно воссоединились. Позже артист стал наставником «Новой Фабрики звезд», участвовал в шоу «Битва каверов» и «Залетай в тренды», а также выпускал совместные треки с Клавой Кокой, Little Big, Стасом Михайловым и другими артистами.
При этом Жуков продолжал делать ставку на семью. После развода с первой супругой Еленой Добындо, которая вместе с дочерью уехала в США, артист построил новую семью с бывшей солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. У пары родились четверо детей — Ника, Энджел, Мирон и Эван.
«Если бы я делал все один, то ни одна жена и семья этого бы не выдержала, потому что тогда времени побыть папой и мужем у меня бы просто не оставалось. Но, к счастью, у меня есть отличная команда, которая помогает мне рулить всеми моими проектами», — рассказывал Сергей.
Личная жизнь Сергея Жукова
О личной жизни Сергей Жуков говорит куда реже, чем о музыке, хотя именно за пределами сцены артисту пришлось пережить одни из самых тяжелых моментов. Его первый серьезный роман начался еще в молодости — с Еленой Добындо музыкант познакомился в Тольятти, а отношения между ними закрутились уже после переезда в Москву.
Роман развивался стремительно и вскоре Елена забеременела. При этом отношения пары далеко не всех радовали: отец девушки был влиятельным человеком и возглавлял «АвтоВАЗ» и «ИжАвто». Несмотря на это, влюбленные сыграли свадьбу, а позже у них родилась дочь Александра.
Однако семейная жизнь не выдержала постоянных гастролей, популярности и напряженного графика артиста. Между супругами начались конфликты, которые в итоге привели к разводу. Жуков пытался сохранить отношения и помириться с женой, но сделать этого не удалось.
После расставания Елена вместе с дочерью переехала в США. Александра выросла творческим человеком и позже стала солисткой русского детского театра Людмилы Шайбл. Несмотря на расстояние, Сергей продолжил общаться с дочерью и регулярно виделся с ней во время поездок в Америку. В 2014 году отец и дочь впервые вместе появились на публике — тогда Жуков приехал с концертом в Чикаго и вывел Александру на сцену.
Но именно после болезненного развода в жизни артиста начался совершенно новый этап. Своей главной любовью Сергей Жуков называет певицу Регину Бурд — бывшую солистку группы «Сливки». Их отношения начались в середине 2000-х, а в 2007 году пара официально оформила брак.
Супруги даже придумали собственную романтическую традицию: на острове Самуи они посадили дерево любви и с тех пор каждый год возвращаются туда снова.
«Я пела в группе «Сливки», получала несказанное удовольствие от этого. Но когда встречаешь мужчину и понимаешь, что любишь его и готова прожить с ним до конца дней, планы меняются в секунду. Я вдруг поняла, что вся моя жизнь до Серёжи была подготовкой, чтобы встретить такого мужа и именно от него родить детей», — признавалась Регина.
За годы брака у пары родились четверо детей — дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван. Жуков неоднократно говорил, что именно семья стала для него главной опорой, особенно в периоды тяжелых проблем со здоровьем и постоянной занятости.
В интервью и телешоу артист не раз признавался, что старается проводить с детьми максимум времени, несмотря на концерты, съемки и бизнес. В июле 2020 года Сергей стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где откровенно рассказывал не только о создании «Руки Вверх!», но и о своей семейной жизни.
Феномен «Руки Вверх!», который никто не ожидал
Еще несколько лет назад многие были уверены, что группа «Руки Вверх!» навсегда останется символом ушедших 90-х. Но в итоге произошло то, чего не ожидали даже сами музыканты.
В 2023 году Сергей Жуков собрал многотысячные «Лужники» и «Газпром Арену». Песни, которые когда-то слушали на кассетах и школьных дискотеках, снова начали петь целыми стадионами — уже вместе с теми, кто вырос под «Крошку мою», и их собственными детьми.
И пока вокруг артиста продолжаются суды, обсуждаются старые конфликты и всплывают новые подробности закулисной жизни группы, феномен «Руки Вверх!» только набирает обороты. Спустя десятки лет после первых хитов Сергей Жуков снова оказался артистом, которого слушает буквально вся страна — от подростков до тех, кто застал расцвет группы еще в конце 90-х.