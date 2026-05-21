«Мой Фунтик»: Костомаров опубликовал банный снимок с десятилетним сыном
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал свежий кадр с десятилетним сыном Ильей, который родился в браке с Оксаной Домниной. Об этом пишет Super.
Совместный снимок они сделали после посещения бани. На нем отец и сын позируют в традиционных войлочных шапочках, которые отлично вписываются в окружающую атмосферу. В подписи к публикации Костомаров с юмором обратился к наследнику:
«Мой Фунтик. И лучший сыщик с дипломом! А может, и без», — написал Роман.Ранее фигурист откровенно рассказал о сложностях профессиональной карьеры. За годы выступлений Костомаров работал с несколькими партнершами и заявил, что парное катание давалось ему с трудом.