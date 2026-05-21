«Огромный-огромный Рома»: Жуков рассказал, кто «крышевал» группу «Руки Вверх!» в 90‑е годы

21 мая 2026, 06:22

Сергей Жуков рассказал о «крышевании» группы «Руки Вверх!» в 90‑е годы

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Лидер популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился воспоминаниями о непростых реалиях музыкальной индустрии 90‑х годов. В беседе с РИА Новости артист рассказал, что коллектив находился под «защитой» представителя «ореховской» преступной группировки по имени Роман.





По словам Жукова, в те годы практика «крышевания» была распространена. Районы занимали разные группировки в зависимости от своего места обитания и других обстоятельств. Поскольку музыканты жили в Орехово‑Борисово, их «курировал» представитель именно «ореховской» бригады.



«У нас был огромный‑огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно», — поделился Жуков.

«Он сидел, плакал под песню "Лишь о тебе мечтая" и говорил: "Как ты это делаешь вообще?"», — рассказал артист.