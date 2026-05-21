Ирина Пинчук рассказала о женихе и показала его на фото
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала в соцсетях своего жениха и коротко рассказала о нем. По словам знаменитости, ее избранника зовут Саламбек. Они познакомились в «Кофемании».
Она уточнила, что мужчина учился в кадетском училище, служил в спецназе и занимается боевыми видами спорта. По словам Пинчук, уже восемь лет он работает в парфюмерном бизнесе и поставляет в Россию оригинальную парфюмерию оптом и в розницу. Подписчики в целом положительно отреагировали на рассказ. Замечания у части аудитории вызвали только поломанные уши жениха.
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук стала одной из тех, кто покинул проект ради любви за периметром. Многие не афишируют, что, помимо «телестройки», у них есть отношения и за ее пределами. Девушка скандалила, принимала не самые однозначные решения, но не играла на камеру. Благодаря искренности Ирине удалось построить карьеру — сегодня она популярный блогер.
