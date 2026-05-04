Он её почти убил, обещал заплатить, но умер. Что теперь будет с избитой моделью Анжеликой Тартановой? Новый поворот в деле
Судьба избитой модели Анжелики Тартановой получила трагическую развязку: обвиняемый умер до приговора. Эта история потрясла общественность и обрела новый мрачный поворот: в декабре 2025 года молодая фотомодель пропала, а позже выяснилось — женщина оказалась в больнице с наполовину снесённым черепом. Главный подозреваемый в жестокой расправе бизнесмен Дмитрий Кузьмин скончался в конце апреля, оставив финал этой душераздирающей драмы открытым. Смогла ли Анжелика восстановиться после тяжёлой травмы, как теперь будет оплачиваться лечение и почему жертва домашнего насилия пошла на мировую с человеком, едва не лишившим её жизни, — расскажет «Радио 1».
От исчезновения до гибели фигуранта: история Анжелики ТартановойАдвокат Темур Фидаров рассказал, что нападавший страдал сердечным заболеванием и перенёс две операции. По словам защитника, мужчина тяжело переживал произошедшее. Уход Кузьмина из жизни сказался как на правовом статусе дела, так и на фактическом положении вещей: ранее было заключено мировое соглашение, и, как сообщили представители пострадавшей, обвиняемый уже приступил к оказанию финансовой помощи на лечение. Теперь дальнейшая денежная помощь оказалась под вопросом.
По словам правозащитника бизнесмена, представители Тартановой до сих пор не связались с ним для обсуждения дальнейших выплат. Прежде чем имя Дмитрия Кузьмина попало в уголовную хронику, родные Анжелики почти три недели разыскивали родственницу в Москве. Уроженка небольшого посёлка Мостовской в Краснодарском крае перебралась в столицу несколько лет назад и построила карьеру модели. Исчезновение дочери повергло семью в ужас: девушка, по словам близких, никогда не расставалась с телефоном и была на связи круглосуточно. Внезапная тишина в мессенджерах и отсутствие звонков мгновенно вызвали тревогу — это совсем не походило на осознанный отдых от соцсетей. Родные пытались отыскать следы Анжелики собственными силами: обзванивали знакомых, осматривали квартиру, опрашивали соседей. В московском жилье остались нетронутыми все важные вещи — документы, телефоны, банковская карта, дневник, личные принадлежности и даже неразобранные чемоданы.
Обстановка указывала на внезапное и недобровольное исчезновение. 9 декабря стало известно, что Тартанова всё это время лежала в московской больнице, где родные нашли потерпевшую в реанимации в тяжёлом состоянии. У 33-летней пациентки врачи выявили обширные гематомы, кровоизлияние, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб и отёк головного мозга. Для устранения гематомы потребовалась трепанация черепа — хирургическое вмешательство, при котором создаётся доступ к мозгу через отверстие в костной ткани. Решение о сложнейшей операции принял нейрохирург после тщательного обследования и оценки всех рисков. Сама Анжелика после произошедшего почти ничего не могла объяснить: речь давалась с трудом, слова путались, были жалобы на серьёзные провалы в памяти. Единственная фраза, которую тогда процитировали журналисты, прозвучала пугающе:
«Последнее, что я помню — как оказалась в больнице».
Роковая ссора: что случилось в московской квартиреТрагедия случилась 22 ноября 2025 года. Представительница модельного бизнеса проживала в Москве с Дмитрием Кузьминым, и в тот день между ними произошла ссора, закончившаяся жестоким избиением: мужчина нанёс избраннице несколько ударов по голове, после которых пострадавшая потеряла сознание. Детали трагедии раскрывались постепенно. Соседи вспоминали, что незадолго до исчезновения видели модель в компании мужчины значительно старше. Сёстры Анжелики признавались, что знали о проблемах в личной жизни родственницы, но полной информацией о том, что происходило на самом деле, не владели. По одной версии, рядом с белокурой красавицей находился состоятельный мужчина, который помогал с жильём и иными расходами. По другой — в жизни молодой леди присутствовал более юный спутник, отношения с которым у Анжелики не ладились.
«В последнее время она прекратила почти со всеми общение, так как её ухажёр был крайне недоволен», – говорила в беседе с изданием KP.RU сестра.В дневнике Тартановой фигурировало имя Дмитрий. По обрывкам записей, перепискам и рассказам знакомых родные пытались восстановить картину: кто находился рядом с Анжеликой в тот роковой день и что на самом деле случилось в квартире. Однако тяжёлое состояние потерпевшей тормозило следствие — получить от неё точные показания было практически невозможно. Девушка с огромным трудом восстанавливала хронологию событий, а амнезия, развившаяся после травмы, стала одним из самых страшных последствий нападения.
Систематические избиения и полный контроль: что всплыло на разбирательствахПосле обнаружения Тартановой в больнице полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о чём сообщили в городском управлении МВД. Следователи установили: 22 ноября мужчина, находившийся с пострадавшей на Университетском проспекте, жестоко избил жертву и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена — им оказался Дмитрий Кузьмин. Суд избрал для нападавшего меру пресечения в виде домашнего ареста. По предъявленной статье обидчику грозило до восьми лет лишения свободы.
Представители Анжелики с таким решением не согласились и обжаловали его, настаивая на более суровом ограничении свободы для обвиняемого. В ходе разбирательств также всплыли показания о том, что сожитель систематически избивал Тартанову и полностью контролировал жизнь возлюбленной. Эти подробности вызвали мощный общественный резонанс. Случившееся перестало восприниматься как единичная вспышка агрессии, в которой у подозреваемого внезапно сдали нервы. История приобрела иной масштаб, напомнив множество типичных случаев домашнего насилия: тревожные сигналы существовали задолго до трагедии, но окружающие замечали их слишком поздно.
Выжить и восстановиться: прагматичный расчёт или жест отчаянияПозже выяснилось, что Анжелика заключила с Дмитрием мировое соглашение. Как рассказал в беседе с «Известиями» адвокат Олег Середа, бизнесмен начал помогать пострадавшей с восстановлением здоровья, а врачи назначили подопечной курс терапии. Конкретные суммы и детали договорённостей публично не раскрывались. Представитель Анжелики Тартановой не стал уточнять размер компенсации и то, каким именно образом Кузьмин участвует в оплате лечения. Однако сам факт примирения был подтверждён фразой:
«Согласовано мировое. Виновник начал оказывать помощь непосредственно потерпевшей».Для многих решение девушки пойти на мировую вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, Анжелика получила реальную помощь именно тогда, когда остро нуждалась в операциях, реабилитации и постоянном уходе. С другой — общество болезненно восприняло сам факт того, что дело о жестоком насилии перешло в плоскость частных договорённостей. Принять этот шаг было особенно трудно, учитывая, что после нанесённых агрессором травм Тартанова едва не погибла. В случае представительницы модельного бизнеса, по словам комментаторов, этот выбор диктовался не только эмоциями, но и суровой практической необходимостью. Длительное восстановление после черепно-мозговой травмы требует времени и значительных средств. А для человека, чья профессия напрямую связана со съёмками, внешностью, коммуникациями и активным образом жизни, последствия ударили по всем сферам одновременно.
Отрубленные кисти, 14 лет строгого режима и право говоритьТрагедия Анжелики глубоко затронула правозащитницу Маргариту Грачёву, которая слишком хорошо знает, что такое пережить зверство бывшего мужа. В 2017 году супруг жертвы Дмитрий Грачёв, ослеплённый ревностью, вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. Врачи спасли лишь одну конечность — вторую пришлось заменить протезом. За это преступление истязатель получил 14 лет строгого режима. Комментируя ситуацию Тартановой, Грачёва подчеркнула: пострадавшей крайне важно добиваться справедливого наказания для обидчика. Она напомнила, что в России дела о насилии нередко заканчиваются мягкими приговорами, даже когда жертва получает крайне тяжёлые увечья.
При этом защитница прав женщин признавала и финансовую подоплёку мирового соглашения. По мнению Маргариты, Анжеликой мог руководить прагматичный расчёт: без договорённостей она рисковала не получить ничего, тогда как соглашение давало хотя бы шанс на оплату лечения. Однако активистка сомневалась, что обещанные средства действительно поступят в полном объёме.
«Обидчик должен сидеть и в идеале быть наказанным по всей строгости закона. Была финансовая заинтересованность. Но любой бы струхнул», — заявила Маргарита Грачёва в интервью Life.ru.Особенно остро общественница отреагировала на саму идею возвращения к жестокому сожителю после пережитого насилия. «Я категорически против того, чтобы люди потом опять сходились. Это однозначно, потому что, даже если он будет извиняться и говорить, что он ошибся, это больше слова и, как показывает статистика, после первых ударов бывает всё хуже и заканчивается летальным исходом», — заявила Маргарита Грачёва в интервью.
Кто заплатит за лечение теперь: главный страх пострадавшейКак только заключили мировое соглашение, история на время исчезла из публичного поля. Анжелика продолжала лечение, а Кузьмин, как утверждали адвокаты, участвовал в оплате восстановления дамы сердца. Однако в конце апреля бизнесмен скончался. Адвокат Темур Фидаров пояснил, что его подзащитный страдал сердечными заболеваниями и перенёс две операции. По словам защитника, после инцидента с избиением подсудимый крайне тяжело переживал случившееся.
«Сердце. Переживал очень сильно по этому поводу и умер», — сообщил адвокат Темур Фидаров в интервью «Пятому каналу».Теперь юридическая перспектива дела выглядит совершенно иначе. Со смертью обвиняемого уголовное преследование, как правило, не может продолжаться в прежнем русле, хотя стороны вправе добиваться различных процессуальных решений в зависимости от обстоятельств. Для Анжелики же на первый план вышел куда более прагматичный вопрос: кто продолжит оплачивать лечение, которое, по утверждениям представителей участницы съёмок, частично взял на себя обидчик.
Выплат тирана не хватило: кто помог собрать деньги на лечениеНа этом испытания не закончились. После избиения Тартановой пришлось заново проходить базовые этапы восстановления. Она страдала провалами в памяти, с трудом говорила, состояние оставалось нестабильным. Из-за полученных травм женщина, по имеющимся данным, временно не узнавала близких и собственного ребёнка. Узнав, что родственница всё это время находилась в реанимации, семья бросилась в больницу. Их захлестнули противоречивые чувства: облегчение от того, что Анжелика жива, и леденящий ужас от состояния жертвы. Худшие опасения не сбылись, но реальность оказалась почти столь же пугающей.
Впереди были операции, реабилитация, допросы и бесконечные попытки собрать воедино разбитую картину того рокового дня. В марте 2026 года Тартановой установили титановую пластину для восстановления целостности черепа. Операция прошла успешно, сейчас фотомодель находится на реабилитации. По словам сестры Анжелики, нескольких выплат от Кузьмина не хватило на полный курс лечения. Средства на операцию помог собрать благотворительный фонд.
«Мы только узнали о его смерти, не знаем пока, что делать дальше», — рассказала в интервью сестра Тартановой.