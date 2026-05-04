Слухи о романе с Гухман, работа с Натальей Орейро и провал в озвучке Человека-паука: в чем Владимир Канухин черпает силы для творчества?
Актеру, известному зрителю по эпатажному образу видеоблогера Богдана в скандальном хите «Миллионер из Балашихи», а также по ролям в сериалах «Конец света» и «Комбинация», 5 мая исполнился 32 года. За плечами этого выпускника Школы-студии МХАТ — кадетское прошлое, педагогическое образование и репутация «белой вороны». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира КанухинаВладимир Канухин родился 5 мая 1994 года в подмосковной деревне Жостово, знаменитой своими расписными подносами. В его роду мужчины были исключительно военными, женщины — педагогами. Следуя семейным традициям, Владимир был отправлен в Московский Георгиевский кадетский корпус, где царила жесткая дисциплина. Однако тяга к искусству оказалась сильнее устава. Чтобы не вступать в прямой конфликт с семьей, Канухин выбрал компромисс — педагогический колледж. И только в 21 год, что для актерского мира считается почти «поздним стартом», он рискнул и поступил на курс Дмитрия Брусникова в Школу-студию МХАТ.
Дебют в кино состоялся не сразу: были роли в сериалах «Пиковая дама: Зазеркалье» и провальный опыт дубляжа, где его убрали с озвучки Человека-паука из-за негативной реакции зрителей. Настоящая слава накрыла его после выхода веб-сериала «Миллионер из Балашихи» (2019), где он сыграл наивного бизнес-блогера Богдана. Сегодня фильмография актера насчитывает уже более 20 проектов, включая ленты «Пекарь и красавица», «Доктор Рихтер-3», «#Толькосерьезныеотношения», «Замёрзшие», «Как друзья Захара женили» и «Новое чудо».
Тайны личного фронтаЕсли большинство коллег по цеху стремятся на тусовки и в «резиновые» квартиры в центре Москвы, то Канухин выбрал иной путь. Он до сих пор живет в родной деревне Жостово, где по-прежнему стоит тот самый двухэтажный дом его детства и сохранилась детская площадка.
«Подмосковье — это моя естественность, сила, это природа, мое начало. Я отсюда начал свой путь, и мне очень нравится — как в заколдованное место сюда возвращаюсь. Это то помещение, та природа, которая мне дает подпитку», — заявил он в интервью изданию GALA.В 2025 году в СМИ появились слухи о возможном романе Владимира Канухина с его партнёршей по сериалу «Комбинация» Полиной Гухман. Эти предположения возникли после их совместного появления на красной дорожке открытия 47-го Московского международного кинофестиваля. На мероприятии Канухин обнимал Гухман за талию. После официальной части артисты ушли, держась за руки. Фанаты предположили, что артисты могли сблизиться на съёмочной площадке. Однако сами актёры не подтверждали романтические отношения. Они отвечали на вопросы журналистов раздельно, а Гухман позже заявляла, что слухи о её связи с Канухиным не имеют ничего общего с реальностью.
Сегодня Канухин предпочитает одиночество. В одном из своих интервью изданию womanhit.ru он четко расставил приоритеты:
«Пока у меня есть возможность насладиться некой свободой. Плюс мне будет сложно объяснять девушке, почему в какой-то момент я буду находиться только с бабушкой. И мне неважно, примет она это или нет. То есть девушка точно не будет на первом месте. Наверное, поэтому пока не хочется заводить отношения. У меня сейчас вообще другие приоритеты».Актер признается, что пережил первую серьезную личную драму в юности, которая едва не стоила ему карьеры, но сейчас он с головой ушел в работу.
Работа с Натальей ОрейроВ конце 2024 года, когда вышел финал восьмисерийного байопика «Комбинация», зрителей ждал настоящий сюрприз. Чтобы поставить красивую точку в истории о легендарной группе, продюсеры организовали невероятный коллаборационистский ход и отправили Владимира Канухина в Буэнос-Айрес — к самой Наталье Орейро.
Канухин признался, что находился «впервые в этой стране» и сразу был впечатлен аргентинской музыкой с ее «горячим настроем, страстью, порывом и очень интересным ритмом». Вместе с Орейро они перепели легендарный хит «Russian Girls», но сделали это так, как ранее не делал никто: песня зазвучала сразу на трех языках — русском, английском и испанском.
«Я очень рада тому, что мне предложили спеть такой значимый русский хит, это был прекрасный опыт! Мне всегда приятно быть ближе к России, особенно петь на русском языке. Наша версия "Russian Girls" получилась на трех языках: английском, испанском и русском, мне бы даже хотелось, чтобы фрагмент на русском был побольше», — цитирует Орейро 5-tv.ru.По мнению критиков, этот ход стал не просто рекламой, а ярким кросс-культурным мостом, объединившим поколения и страны. В 2025 году клип даже получил престижную награду SM Awards в номинации «Лучшее продолжительное видео», доказав, что решение продюсеров отправить Канухина в Аргентину было попаданием в десятку.
Новые проекты артистаСегодня Владимир Канухин продолжает активно работать. В 2025 году артист снимался в проектах «Заповедник 2.0» и «Вершина», где ему пришлось подниматься в горы в сопровождении МЧС.
«Съемки были ого-го какие непростые. Раньше я к таким вещам относился с каким-то предвкушением, а сейчас больше с беспокойством. Мы ощутили зиму, когда в Москве была еще осень. Нам повезло увидеть невероятную красоту», — делился он с журналистами womanhit.ruВ 2026 году Канухин принимает участие в съемках картин «Отпуск на всю голову» и «Усынови хакера». Пока его коллеги снимаются в 10 проектах одновременно, Канухин учится в аспирантуре педагогического института, пишет диссертацию на тему развития творческих способностей у людей с ментальными особенностями и ищет «свое место силы» в глухой деревне.
«Для меня самый главный кайф, и за это я себя очень ценю, — не деньги и не жажда популярности. На мой взгляд, артист должен быть чуть-чуть голодным. Говорю несколько утрированно, и тем не менее это так. Тогда у него будет другое ощущение жизни и иные стремления», — говорит Канухин.