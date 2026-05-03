На Кайли Дженнер подали в суд за расизм и унижения
На звезду реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер подала в суд бывшая домработница. Об этом пишет американская газета Los Angeles Times.
Хуана Дельгадо Сото, которая работала в доме знаменитости с 2019 года, обвиняет ее команду в расизме, унижениях и нарушении трудовых прав. Она заявила, что ей запрещали делать перерывы на обед, не разрешали пользоваться туалетом и ограничивали доступ к воде, называя ее «водой Кайли». Кроме того, женщина утверждает, что ей не позволили взять выходной, когда проходили похороны ее брата, а также не верили в сам факт его смерти.
Согласно иску, после смены руководства в 2023 году ситуация ухудшилась. В 2025-м Сото передала Дженнер письмо с жалобами, оставив его на массажном столе перед процедурой. На следующий день ей пригрозили увольнением и запретили смотреть на Кайли, улыбаться ей и попадаться на глаза. Летом того же года женщина уволилась, подчеркнув, что не может продолжать работать в этом месте из-за постоянного давления и тревожного состояния.
