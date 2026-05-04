«Добро пожаловать в мир!»: 53-летняя Кэмерон Диаз вновь стала мамой
Супруг голливудской актрисы Кэмерон Диаз, музыкант Бенджи Мэдден, сообщил в Instagram*, что в семье пополнение. У пары родился сын, которого назвали Наутасом.
Пара поженилась в 2015 году. В 2019-м звезда впервые стала мамой, родив дочь Рэддикс. В марте 2024 года у знаменитостей родился сын Кардинал — тогда супруги также не сразу раскрыли эту новость.
«Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя невероятно благословленными, объявляя о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок!» — написал Мэдден.Фотографию новорожденного он публиковать не стал. После замужества Диаз практически перестала сниматься в кино. В октябре 2024 года на саммите влиятельных женщин Fortune она объяснила, что покинула индустрию ради семьи и собственного винного бизнеса.