16 мая 2026, 16:20

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Певица, актриса и модель Анжелика Агурбаш, чья карьера развивалась на глазах у всей постсоветской аудитории, 17 мая отмечает свой 56-й день рождения. Эта заслуженная артистка Республики Беларусь прошла тернистый путь: от работы в составе легендарных «Верасов» до статуса одной из самых эпатажных светских львиц. Однако за блеском бриллиантов и громкими титулами скрывалась жизнь, полная абьюзивных отношений и финансовых крахов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы «Евровидение 2005» и отношения с Киркоровым Личная жизнь Анжелика Агурбаш сейчас



Ранние годы

«Евровидение 2005» и отношения с Киркоровым

Анжелика Агурбаш и Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

«У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста. Если бы он был более настойчив, у нас могли бы быть очень красивые дети», — вспоминала Агурбаш.

Личная жизнь

Анжелика Агурбаш с детьми Никитой, Анастасом и Дарьей (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

«Мы существовали рядом пять лет, не женились. В 27 я забеременела, и мне казалось, что если не рожу сейчас, то уже не получится, а мне патологически хотелось сына. При этом все общие наши друзья говорили, что я не должна быть с этим человеком и идти на этот шаг. Я знала, что у нас нет будущего, но он просто оставался рядом, взял на себя функции моего помощника, а потом директора, как-то вот мы жили и работали, это было приемлемо на тот момент», — цитирует артистку starhit.ru.

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

«Мужчины любят рассказывать женщинам, которых хотят обольстить, сказки: что он такой несчастный, одинокий, что они с женой последние 10 лет живут как брат с сестрой, поддерживают видимость семьи ради детей. Ему тогда было 46, на 16 лет меня старше, и я так этому всему поверила», — делилась Анжелика в одном из интервью.

«Он на полном серьёзе говорил мне: «Ты — никто, а я твой земной бог. Я тебя сделал». Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру. Я ушла от Агурбаша, после того как однажды ночью он меня чуть не убил. С утра я умоляла его отпустить нас с сыном хотя бы в школу. До сих пор помню, с какой радостью уезжала из нашего дома. Ушла без вещей, денег»», — цитирует певицу издание starhit.ru.

Анжелика Агурбаш сейчас

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)



«За 35 лет некоторые журналисты говорили обо мне столько неправды, и вырос такой шлейф, что интервью и телевизионная передача не помогут. Я поняла, что должна сесть и искренне написать. Это был запрос от моих близких друзей, которые говорили: "Анжелика, тебя просто не знает никто. Все думают, что ты холодная, высокомерная, путая достоинство и высокомерность". Во мне ни грамма заносчивости, все близкие знают, что я добрый, наивный человек, большая мечтательница», — делилась Агурбаш в пресс-центре НСН.