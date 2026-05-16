Побои от мужа, уголовное дело за оскорбление Лукашенко и работа над романом: почему Анжелика Агурбаш называет себя мечтательницей?
Певица, актриса и модель Анжелика Агурбаш, чья карьера развивалась на глазах у всей постсоветской аудитории, 17 мая отмечает свой 56-й день рождения. Эта заслуженная артистка Республики Беларусь прошла тернистый путь: от работы в составе легендарных «Верасов» до статуса одной из самых эпатажных светских львиц. Однако за блеском бриллиантов и громкими титулами скрывалась жизнь, полная абьюзивных отношений и финансовых крахов. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годыАнжелика Агурбаш, в девичестве Лика Ялинская, появилась на свет 17 мая 1970 года в городе Минске. С ранних лет Лика демонстрировала свой творческий потенциал. В шестилетнем возрасте она начала заниматься музыкой, осваивая игру на фортепиано, а также брала уроки вокала и участвовала в театральной студии. Кроме того, она была частью танцевального коллектива «Вязанка», с которым выступала на различных конкурсах.
В 16 лет видную красавицу пригласили на пробы в кино. Ялинская настолько понравилась режиссеру, что тот отдал ей главную роль в картине «Экзамен для директора». Анжелике понравилась работа в кино, и её первый фильм оказался весьма успешным. Это вдохновило её продолжить карьеру в этой сфере, и после окончания школы она поступила в Минский театрально-художественный институт.
В 1988 году Анжелика одержала победу на первом в Белоруссии конкурсе красоты «Минская красавица». Это событие сделало её имя известным не только в столице, но и за её пределами. Позже она стала участницей и победительницей таких фестивалей, как «Славянский базар» и «Золотой шлягер». Эти мероприятия дали ей ценный опыт работы на сцене и в студии.
В 1990 году, после завершения обучения в театральном институте, Лика решила посвятить себя музыке. Она присоединилась к группе «Верасы», где провела пять лет. Затем она решила двигаться дальше и заняться сольной карьерой.
«Евровидение 2005» и отношения с Киркоровым
В 2005 году известная певица Анжелика Агурбаш представляла Беларусь на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Тогда в качестве продюсера певицы выступал Филипп Киркоров. Спустя много лет на шоу "Маска" звезды вспомнят о былых временах совместной работы и о взаимном притяжении которое было между артистами.
«У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста. Если бы он был более настойчив, у нас могли бы быть очень красивые дети», — вспоминала Агурбаш.
В 2005 году участие Анжелики Агурбаш в конкурсе «Евровидение» не принесло ей успеха. С песней «Love Me Tonight» она смогла пройти только до полуфинала, где заняла 13-е место.
Личная жизнь
Со своим первым супругом тогда еще Лика Ялинская познакомилась на съемках фильма «Экзамен для директора». Им оказался актер Игорь Ленев. Разница в возрасте в 12 лет не стала препятствием для развития отношений, и в 1988 году пара официально оформила свои отношения, став мужем и женой.
Когда Лике исполнилось восемнадцать лет, она стала матерью. На свет появилась девочка, которую назвали Дашей. К несчастью, после рождения ребёнка отношения между влюблёнными стали портиться и муж решился на измену. Певица узнала о неверности супруга из его дневниковых записей и после этого подала на развод.
Следующие отношения певица начнет через более чем через 5 лет после развода с бодибилдером Валерием Бизюком. В 27 лет Ялинская узнает о беременности и решит родить второго ребенка.
«Мы существовали рядом пять лет, не женились. В 27 я забеременела, и мне казалось, что если не рожу сейчас, то уже не получится, а мне патологически хотелось сына. При этом все общие наши друзья говорили, что я не должна быть с этим человеком и идти на этот шаг. Я знала, что у нас нет будущего, но он просто оставался рядом, взял на себя функции моего помощника, а потом директора, как-то вот мы жили и работали, это было приемлемо на тот момент», — цитирует артистку starhit.ru.Некоторое время Анжелика была довольна тем, что её муж старался быть полезным. В 1997 году у пары родился сын Никита. Однако со временем певица поняла, что Бизюк начал полностью распоряжаться финансами и диктовать ей свои условия. Такое положение дел сподвигло певицу на разрыв отношений.

Мужчину, под фамилией которого сейчас живет певица, она встретила в 2000 году при выступлении на одном из корпоративов. Бизнесмен, более известный как «колбасный король» Николай Агурбаш был на мероприятии с супругой, однако это не помешало ему обратить внимание на выступающую звезду.
«Мужчины любят рассказывать женщинам, которых хотят обольстить, сказки: что он такой несчастный, одинокий, что они с женой последние 10 лет живут как брат с сестрой, поддерживают видимость семьи ради детей. Ему тогда было 46, на 16 лет меня старше, и я так этому всему поверила», — делилась Анжелика в одном из интервью.Первые несколько лет брака казались счастливыми, в 2004 году певица родила сына Анастаса. Однако, что происходило за закрытыми дверями, Лика расскажет значительно позже, после развода с «колбасным королем». Супруг много средств инвестировал в Анжелику и со временем начал беспричинно ревновать жену и осуществлять контроль над ее жизнью.
«Он на полном серьёзе говорил мне: «Ты — никто, а я твой земной бог. Я тебя сделал». Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру. Я ушла от Агурбаша, после того как однажды ночью он меня чуть не убил. С утра я умоляла его отпустить нас с сыном хотя бы в школу. До сих пор помню, с какой радостью уезжала из нашего дома. Ушла без вещей, денег»», — цитирует певицу издание starhit.ru.Пара развелась в 2012 году. Николай Агурбаш приложил все усилия для того, чтобы оставить певицу без имущества и финансовой поддержки.
Анжелика Агурбаш сейчас
В настоящее время Анжелика Агурбаш продолжает свою деятельность в России. Она продолжает выступать на сцене, запускает новые проекты и время от времени появляется в телевизионных ток-шоу.
В 2020 году Анжелика Агурбаш проявила свою оппозиционную позицию в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, за что подверглась политическому преследованию. В 2021 году белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении певицы по факту оскорбления лидера страны и разжигания политической вражды. Однако ситуация разрешилась для Агурбаш благополучно, в том числе благодаря наличию у нее российского гражданства.
В настоящее время певица проживает в съёмной квартире в Одинцово, занимается преподаванием эстрадного искусства в своей школе и создает новые музыкальные композиции. Анжелика не уходит в тень, периодически появляется на светских мероприятиях и начала работу над автобиографическим романом.
«За 35 лет некоторые журналисты говорили обо мне столько неправды, и вырос такой шлейф, что интервью и телевизионная передача не помогут. Я поняла, что должна сесть и искренне написать. Это был запрос от моих близких друзей, которые говорили: "Анжелика, тебя просто не знает никто. Все думают, что ты холодная, высокомерная, путая достоинство и высокомерность". Во мне ни грамма заносчивости, все близкие знают, что я добрый, наивный человек, большая мечтательница», — делилась Агурбаш в пресс-центре НСН.