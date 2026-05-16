Карьера в МВД, соблазнение психолога и поздний дебют в кино: почему Роман Постовалов ушёл из «Уральских пельменей»?
Актеру, известному зрителям по ярким номерам в шоу «Уральские пельмени» и ролям в сериалах «Мама будет против» и «Солнце, море, два ствола», Роману Постовалову 17 мая исполняется 45 лет. Этот заслуженный юморист прошел необычный путь: от службы в органах до статуса одного из самых узнаваемых комиков страны. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Романа ПостоваловаРоман Постовалов родился и вырос на Урале в городе Курган. В его семье не было актеров, и после школы он выбрал путь, далекий от сцены, поступив в Уральский юридический институт МВД. Однако тяга к юмору оказалась сильнее. Еще будучи курсантом, Постовалов начал играть в команде КВН «Срочный вызов». Это увлечение стало роковым: дослужившись до звания старшего лейтенанта, Роман осознал, что его настоящая стихия — это сцена. Ради шуток он рискнул всем, уволившись из органов внутренних дел в 2006 году.
Путь к всенародной любви был тернист. Постовалов начинал с нуля в проектах, как «Смех без правил» и «Убойная лига» на ТНТ. Именно там его заметили продюсеры «Уральских пельменей», куда он ворвался стремительно и надолго. Зрители полюбили его за образы брутального, но простоватого мужчины, вечно попадающего впросак. Самыми яркими стали номера с Ксенией Корневой, где они играли супругов.
Постепенно Постовалов начал пробовать силы в кино. Дебют Романа Постовалова на экране состоялся в 2022 году в семейной комедии «Папы против мам». Сегодня фильмография артиста насчитывает более 10 работ в кино.
Личная жизнь артистаПока на экране Роман ссорился и мирился с Ксенией Корневой, в реальной жизни его сердце было давно занято. Его избранницей стала Галина, с которой они вместе уже много лет. Знакомство пары произошло еще на службе — Галина работала в психологическом отделе института МВД, куда Роман, уже будучи офицером, находил поводы заходить снова и снова.
«Мы вместе со времен, когда я закончил институт и служил в институте МВД, и мы познакомились там. Это не имеется в виду, что это с институтских времен, когда я был студентом или курсантом. А то по интернету ходят нелепые слухи о том, что моя жена, работая в институте, соблазнила меня как курсанта — ну нет», — делился артист в интервью lady.mail.ru.Жена всегда оставалась в тени мужа, не давая интервью и не посещая светские мероприятия.
В этом союзе царит удивительное для шоу-бизнеса спокойствие. В 2014 году у пары родилась дочь София. Сейчас она серьезно увлекается конным спортом, участвуя в престижных соревнованиях. Роман гордится наследницей, хотя и признает, что её спортивная карьера требует огромных вложений и нервов. Сам актер в одном из интервью шутил, что формула их счастья — секрет, и если его рассказать, «он перестанет быть секретом».
Уход из «Уральских пельменей»Известие о том, что Роман Постовалов покидает «Уральские пельмени», стало шоком для фанатов. На пике популярности, когда его дуэт с Корневой собирал миллионы просмотров, артист исчез из эфира. Официальная версия, озвученная самим Романом в соцсетях, звучала предельно сухо: «У меня закончился контракт с шоу, а новый не случился».
Однако инсайдеры и желтая пресса заговорили о настоящей причине — финансовых разногласиях. По слухам, Постовалов потребовал пересмотра гонорара в сторону повышения, но «старая гвардия» коллектива пошла на принцип, отказавшись нарушать внутреннюю табель о рангах. Конфликт интересов и амбиций привел к разрыву. Фанаты до сих пор гадают, что это было: холодный бизнес-расчет или предательство «семьи», но факт остается фактом — одного из ярких участников в шоу больше нет.
Новые горизонты карьерыУйдя из юмористического шоу, Роман Постовалов не пропал с радаров. 2025 год выдался для него урожайным на проекты. В марте вышла фэнтези-драма «Артек. Сквозь столетия», а также он появился в сериале «Митрич» и продолжении комедийного ситкома «Мама будет против». Особняком стоит его роль в шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС, где он проявил себя как энергичный телеведущий.
Но главные новости ждут поклонников впереди. Уже в мае 2026 года планируется премьера амбициозного фэнтези-фильма «Богатыри». По сюжету картины двое витязей (одного из которых играет Постовалов, а второго — Роман Курцын) попадают из своего мира в будущее, чтобы сразиться со злой волшебницей, а помогает им обычный восьмилетний мальчик.