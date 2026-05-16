Онкобольная Лерчек снялась с турнира по танго

Онкобольная Лерчек не будет участвовать в турнире по танго в Москве
Валерия Чекалина (Лерчек) и её партнёр, танцор Луис Сквиччиарини, снялись с участия в турнире по танго, запланированном на 17 мая в московском отеле. Изначально пара значилась в списках участников под 17-м номером и должна была выйти на паркет трижды — в 13:36, 14:01 и 14:13. Всего в соревнованиях должны были принять участие 24 танцевальные пары.
Ранее Чекалина, у которой диагностировали онкологическое заболевание, впервые жёстко ответила на обвинения в симуляции диагноза ради привлечения внимания. Видео с реакцией опубликовали в её личном блоге, который сейчас ведёт Луис Сквиччиарини.
«Они зарегистрировались на турнир, но по каким-то причинам отменили участие. Возможно, здоровье, я не знаю», — цитирует представителей турнира Super.
Возвращаясь к видео, на кадрах, снятых в больничной палате, блогерша показала процесс лечения и призналась, что тяжело переносит не только болезнь, но и волну недоверия со стороны пользователей сети.