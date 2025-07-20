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Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сменила имидж — фото

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина сменила имидж и поделилась обновленным образом в соцсетях. Подписчики очень удивились, что для VK Fest певица решила стать блондинкой.



На снимке девушка в коротком белоснежном наряде с драпировкой. Исполнительница дополнила образ светлым париком. Обозреватели подчеркнули, что блонд очень идет артистке.

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)

Несколько дней назад Серябкина делилась, что ее муж-предприниматель Георгий Никчебия не зациклен на деятельности избранницы и ценит возлюбленную, как многогранную личность. Знаменитость подчеркнула, что для ее мужчины главное, чтобы она была счастливой, а популярность не имеет значения. Пара в браке с 2020 года, осенью 2021-ого у них родился сын Лука.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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