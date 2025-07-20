Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сменила имидж — фото
Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина сменила имидж и поделилась обновленным образом в соцсетях. Подписчики очень удивились, что для VK Fest певица решила стать блондинкой.
На снимке девушка в коротком белоснежном наряде с драпировкой. Исполнительница дополнила образ светлым париком. Обозреватели подчеркнули, что блонд очень идет артистке.
Несколько дней назад Серябкина делилась, что ее муж-предприниматель Георгий Никчебия не зациклен на деятельности избранницы и ценит возлюбленную, как многогранную личность. Знаменитость подчеркнула, что для ее мужчины главное, чтобы она была счастливой, а популярность не имеет значения. Пара в браке с 2020 года, осенью 2021-ого у них родился сын Лука.
*Запрещен в РФ
Читайте также: