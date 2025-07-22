«Моя бусинка улетела на облачка»: Ольга Бузова попрощалась с любимой собакой
Любимая собака певицы Ольги Бузовой умерла
Любимая собака певицы Ольги Бузовой Ева умерла после длительной болезни. Бузова сообщила печальную новость, разбившую её сердце, в своём блоге.
Ольга сообщила, что ветеринарные врачи несколько дней боролись за жизнь её йоркширского терьера Евы, но из-за сахара в крови собачка ослепла и уже не могла передвигаться. Артистка заявила, что от ухода любимицы ей очень грустно и одиноко.
«Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моём сердце», — написала певица.Отмечается, что состояние любимицы Бузовой ухудшилось в середине июля. Ева в последнее время жила у папы Ольги — он и сообщил дочери, что нужно спасать йоркширского терьера.
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