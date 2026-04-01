«Он монстр»: работал парикмахером и дважды развелся. Какой на самом деле Иосиф Пригожин и как он связан с похищением Авраама Руссо?
Иосиф Игоревич Пригожин — российский музыкальный продюсер и предприниматель, удостоенный звания заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Он является лауреатом премий «Овация» в номинации «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», а также обладателем награды «Лучший бизнесмен года». Широкой аудитории Пригожин известен как супруг певицы Валерии, однако его вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии значительно шире. Под его руководством получили развитие такие коллективы, как «А’Студио», «На-На», «Отпетые мошенники», «Шао?Бао!», «Сплин», «Божья коровка», «2x2», а также множество сольных исполнителей. 2 апреля продюсер отмечает 57-летие. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Иосифа Пригожина: детство и первые шаги к успехуИосиф Пригожин родился 2 апреля 1969 года в Махачкале. Его родители — Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины — принадлежали к ашкеназским и горским еврейским семьям. Семья жила скромно, и будущий продюсер с ранних лет стремился к самостоятельному заработку. Уже в 12 лет он начал работать в парикмахерской, где трудился до 16-летнего возраста.
С детства Пригожин стремился к большим достижениям, однако возможности небольшого города были ограничены. Он мечтал о карьере артиста, несмотря на скептическое отношение со стороны близких, считавших творческую деятельность несерьезной. В 1985 году, получив паспорт, он переехал в Москву.
В столице Иосиф продолжил образование, обучаясь в вечерней школе, и параллельно занимался в театре-студии «Гамма». В 1986 году он предпринял попытку поступления в ГИТИС, однако не прошел конкурсный отбор.
Начало карьерыНеудача не остановила Пригожина, а, напротив, усилила его стремление к успеху. Он активно посещал мероприятия и кастинги, стремясь наладить связи в профессиональной среде. В 1987 году начался важный этап его карьеры — работа ассистентом известного продюсера Юрия Айзеншписа. За три года сотрудничества Иосиф приобрел значительный опыт, организовав сотни концертных мероприятий и окончательно определившись с профессиональным направлением.
В 1991 году Пригожин впервые выступил в качестве самостоятельного продюсера. Он организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т». Его первой подопечной стала армянская исполнительница Сона Саркисян (Sona), однако проект не принес значительного успеха, поскольку певица вскоре покинула сцену, выбрав семейную жизнь. Тем не менее этот опыт стал отправной точкой для дальнейшего развития карьеры.
В последующие годы Пригожин работал с рядом известных артистов, включая Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала и Кристину Орбакайте, постепенно укрепляя свои позиции в индустрии.
Продюсерские проекты, бизнес и профессиональные достиженияВ дальнейшем Иосиф Пригожин основал собственную продюсерскую компанию, где занимал должности генерального продюсера и генерального директора. Он стал создателем брендов «NOX Music» и «ОРТ-Рекордз», а также организатором крупных музыкальных фестивалей, концертных программ и телевизионных проектов.
За свою деятельность он был удостоен ряда профессиональных наград, включая премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ» и «Лучший бизнесмен года». 2 апреля 2025 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики.
Личная жизнь Иосифа Пригожина: браки, семья и отношения с ВалериейИосиф Пригожин состоял в браке трижды. Его первой супругой стала Елена, представительница интеллигентной московской семьи, которая не разделяла интереса мужа к шоу-бизнесу. В этом браке родились двое детей.
Второй женой продюсера стала Лейла, работавшая менеджером в компании «Союз». Их отношения начались после развода с первой супругой, и вскоре у пары родилась дочь Лиза. Однако брак оказался недолговечным: Лейла приняла решение о расставании.
Переломным моментом в личной жизни Пригожина стала встреча с певицей Валерией в 2003 году. На тот момент артистка переживала сложный период после разрыва с продюсером Александром Шульгиным. По словам Валерии, отношения развивались стремительно.
«Йося покорил меня в первый же месяц, когда еще не были подписаны контракты, просто начали работать, общаться… Узнавали друг друга лучше и лучше, и через несколько недель казалось — знакома с ним всю жизнь. Поняла, что встретила очень искреннего человека, без двойного дна. Вроде ведь настоящая "акула шоу-бизнеса", про него знакомые говорили: "Да он монстр". А на самом деле большой ребенок, непосредственный, трогательный. Помню, Иосифа накрывало волной страха, он не мог спать, когда меня не было рядом», — вспоминала певица.
Несмотря на возникающие разногласия, супругам удается сохранять уважительные отношения и избегать серьезных конфликтов. Валерия подчеркивала особенности семейной атмосферы:
«Признаюсь, дома муж далеко не белый и пушистый: если что-то не так, способен и голос повысить. Но это просто эмоции, на них уже никто всерьез не реагирует. Когда нет каких-то внешних раздражителей, рабочих трудностей, вообще никаких ссор… А появляется желание побыть наедине с самим собой, расходимся по разным половинкам, квартира огромная», — говорила она.Детей Валерии от предыдущего брака — Арсения, Артемия и Анну — Пригожин принял как родных. В 2021 году супруги стали дедушкой и бабушкой: у Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь Селин. В 2022 году Даная Пригожина подарила им внука Даниэля. Сам продюсер отмечал, что предпочел бы, чтобы внуки обращались к нему и супруге по имени, поскольку они ощущают себя значительно моложе своего возраста.
Конфликт с Авраамом Руссо и резонансные заявленияМноголетнее противостояние певца Авраама Руссо и продюсера Иосифа Пригожина остается одним из самых громких и затяжных конфликтов в российском шоу-бизнесе. Отношения, начавшиеся с триумфального взлета артиста, переросли в серию взаимных обвинений, судебных исков и публичных разбирательств.
В начале 2000-х именно Иосиф Пригожин по инициативе мецената Тельмана Исмаилова занялся продвижением Руссо. Под его руководством певец обрел статус суперзвезды, выпустив серию хитов и успешных дуэтов. Однако за кулисами успеха назревали разногласия: артист позже заявлял о жестком контроле и «перекрытии кислорода» в карьере. Продюсер же настаивал на том, что вложил в «проект» колоссальные ресурсы и столкнулся с неблагодарностью.
«Он взял у моих турецких друзей деньги, поехал в Ереван и сказал, что турки — негодяи. Я спросил: "Ты что, больной? Что ты творишь?" А он мне начал угрожать: сказал, что ко мне приедут люди и разберутся со мной. Я ему ответил: "Слышь ты, придурок, я тебя один раз простил, больше прощать не буду". Я положил трубку и больше с ним не виделся и не разговаривал», — вспоминал Пригожин.В 2021 году конфликт получил продолжение: в эфире программы «Секрет на миллион» Авраам Руссо заявил, что Пригожин якобы может быть причастен к покушению на его жизнь, произошедшему в 2006 году. Адвокат продюсера опроверг данные обвинения, подчеркнув, что продюсер никогда не был подозреваемым или обвиняемым, а также не рассматривался в качестве возможного соучастника.
Пригожин также категорически отрицал свою причастность к инциденту, подчеркивая, что сам стал жертвой обстоятельств.