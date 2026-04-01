Джиган и Самойлова официально развелись после 14 лет брака
Суд официально развел рэпера Дениса Устименко, известного под псевдонимом Джиган, и блогершу Оксану Самойлову после 14 лет брака. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.
Самойлова подала на развод осенью прошлого года. Суд дал супругам два месяца на примирение, однако они не смогли спасти отношения. Бракоразводный процесс приостанавливали после того, как Джиган подал встречный иск о признании брачного договора недействительным.
Адвокат рэпера заявлял, что его клиент подписывал документ в период, когда «находился в уязвимом состоянии». Защитник блогерши Олег Тонаканян, в свою очередь, утверждал, что в этот момент артист был адекватен. В итоге пара заключила мировое соглашение.
Самойлова согласилась с условиями Джигана и передала ему половину совместно нажитого имущества. Музыканту достался трехэтажный особняк, оцениваемый в 350 млн рублей. Однако теперь он обязан компенсировать бывшей жене часть стоимости дома. Также стороны урегулировали вопросы, касающиеся трех квартир, элитного автопарка, бизнес-активов и прав на песни.
Читайте также: