«Он по сути своей полигамен»: Онкология, измены с Бондарчуком и любовь с первого взгляда. Раскрыта тайна пропажи Оксаны Фандеры
Оксана Фандера — советская и российская актриса театра и кино. Ее первая волна популярности пришлась на участие в конкурсе красоты в СССР, где она стала финалисткой. После этого последовали роли в значимых проектах, которые продемонстрировали ее многогранный талант. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Биография Оксаны ФандерыОксана Фандера родилась 7 ноября 1967 года в Одессе. По отцовской линии она имеет происхождение из известного цыганского рода, а мать у нее еврейка. От своего импульсивного и артистичного отца, который сам стал заслуженным и народным артистом России, девушка унаследовала творческую натуру. В детские годы будущая актриса отличалась смелостью и любопытством. Когда ей было всего 12 лет, ей предлагали сыграть подругу главного героя в известном фильме «Приключения Электроника», однако тогда юная красавица не получила главную роль из-за недостатка опыта. Несмотря на это, она всё же снялась в картине, исполнив эпизодическую роль ученицы школы.
Переезд в Москву и начало карьерыКогда знаменитости исполнилось 14 лет, она переехала жить в столицу. Окончив школу, девушка попыталась поступить в престижный театральный вуз — ГИТИС, но провалила экзамен. В 1987 году судьба преподнесла ей неожиданный подарок: гуляя по московским улицам, Оксана случайно увидела объявление о первом конкурсе красоты «Московская красавица». Явившись на отборочные мероприятия в джинсах и мужской рубашке, молодая актриса сумела привлечь внимание членов жюри своей харизмой и талантом.
Победив в конкурсе, Фандера мгновенно стала популярной среди кинематографистов, получив приглашения сниматься в известных картинах вроде «Утреннего шоссе», «Зимы в раю» и фильма «Корабль». Девушка продолжала упорно трудиться над развитием своих профессиональных качеств. Судьба свела ее с выдающимся режиссёром Анатолием Васильевым, который вначале отнесся скептически к молодой актрисе, но вскоре принял решение включить ее в число учеников своего курса. Благодаря уникальному внешнему виду и выразительному голосу, одесситка быстро завоевала признание зрителей и коллег. Актриса неоднократно подчеркивала, что соглашается играть лишь в тех проектах, которые заставляют задуматься и предлагают глубокий смысл. За свою карьеру она успела сняться более чем в пятнадцати киноработах.
Личная жизнь Оксаны ФандерыОдна из самых привлекательных девушек Москвы не могла не заинтересовать молодого человека из обеспеченной семьи — Филиппа Янковского. Их встреча в 1989 году стала поворотным моментом в жизни обоих.
«Мне в жизни повезло, у меня — основательная, долгая любовь с моей женой… Конечно, чтобы так долго вместе прожить, надо быть с юмором и стараться легче ко всему относиться. Кстати, как и в профессии артиста — нельзя быть слишком серьёзным», — говорил Янковский.
Как позже признались сами супруги, между ними произошла любовь с первого взгляда. Янковский не смог устоять перед очарованием красавицы и всего через месяц после знакомства сделал ей предложение. Свадьба состоялась в 1990 году.
Хотя семья выглядела идеально, в действительности в ней происходили серьёзные события. В середине двухтысячных годов Олег Янковский столкнулся с онкологией, что сильно беспокоило его родных. Вскоре аналогичное тяжёлое заболевание обнаружили и у его сына Филиппа, причём болезнь находилась уже на третьей стадии. Лечение проходило в Израиле, где Филипп успешно преодолел недуг. Впоследствии сын артиста публично развеял слухи относительно своего здоровья, пояснив, что страдал от другого заболевания крови, а ныне абсолютно здоров и продолжает активно заниматься творчеством в области театра и киноискусства.
Семейная жизнь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского нередко сопровождается слухами о неверности друг другу. Один из наиболее резонансных случаев произошел, когда утверждали, будто актриса собиралась оставить мужа ради режиссера Федора Бондарчука. Одновременно ходили разговоры о романе Филиппа с актрисой Леной Перовой, возникшем на съёмочной площадке картины «В движении». Эти обстоятельства едва не привели к распаду крепких семейных уз. Согласно распространённым версиям, важную роль в сохранении брака сыграл отец актера — Олег Янковский. Именно он помог супругам наладить отношения, поддерживая дочь своего близкого друга и убеждая сына в приоритете семейной жизни. В 1990 году у Оксаны родился первенец — сын Иван Янковский. Спустя пять лет, в 1995 году, на свет появилась их общая дочь Елизавета.
«Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Наши отношения — это определенная форма игры. Мы получаем удовольствие от того, как мы существуем рядом. У нас нет долженствования, нет той системы координат, которая обычно принята в семье. Мы продолжаем учиться друг у друга каким-то очень важным для роста каждого из нас вещам», — говорила Фандера.