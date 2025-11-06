Певица Жасмин увеличила выручку бизнеса почти до 17 миллионов рублей
Бизнес певицы Жасмин вырос почти в три раза после прошлогоднего минуса
Певица Жасмин (Сара Львовна) сумела значительно увеличить доход своего бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
ООО «Продюсерский центр Жасмин» в прошлом году ушло в минус на 5,8 миллиона рублей, а сейчас заработок компании составил 2,1 миллиона рублей.
Выручка выросла почти втрое — с 6,8 миллиона до 17 миллионов. Похоже, певица успешно пережила финансовую перезагрузку и вернулась к прибыли.
Ранее стало известно, что певица впервые стала бабушкой. Её старший сын Михаил Семендуев стал отцом. Малыш появился на свет ранним утром в четверг.
Читайте также: