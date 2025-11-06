Достижения.рф

Певица Жасмин увеличила выручку бизнеса почти до 17 миллионов рублей

Бизнес певицы Жасмин вырос почти в три раза после прошлогоднего минуса
Жасмин (Фото: Instagram* / @jasmin)

Певица Жасмин (Сара Львовна) сумела значительно увеличить доход своего бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



ООО «Продюсерский центр Жасмин» в прошлом году ушло в минус на 5,8 миллиона рублей, а сейчас заработок компании составил 2,1 миллиона рублей.

Выручка выросла почти втрое — с 6,8 миллиона до 17 миллионов. Похоже, певица успешно пережила финансовую перезагрузку и вернулась к прибыли.

Ранее стало известно, что певица впервые стала бабушкой. Её старший сын Михаил Семендуев стал отцом. Малыш появился на свет ранним утром в четверг.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0