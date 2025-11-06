Достижения.рф

Екатерина Варнава показала коллекцию обуви почти на миллион рублей

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Актриса Екатерина Варнава опубликовала видео, демонстрируя, как собирается на очередной спектакль.



Она примерила несколько пар обуви от люксовых брендов: самые дешёвые стоили 37 000 рублей, а самые дорогие — 199 500 рублей.

Кроме того, звезда показала носки Gucci стоимостью почти 20 000 рублей, добавив в видео щепотку юмора и роскоши.

Ранее подписчики Екатерины Варнавы всерьёз начали переживать за её здоровье — актриса заметно похудела, и фанаты не устают оставлять комментарии с призывами правильно питаться и набрать вес. Несмотря на многочисленные сообщения, звезда пока не реагирует на опасения аудитории.

Софья Метелева

