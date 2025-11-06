Рэпер Yanix получил штраф за композиции о марихуане
Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал рэп-исполнителя Яниса Бадурова (Yanix) на 10 тысяч рублей. Пресс-служба суда распространила эту информацию.
Установлено, что музыкант распространял материалы с признаками пропаганды наркотиков. В мае правоохранительные органы нашли на платформе «Яндекс Музыка» четыре композиции Yanix.
Специальная лингвистическая экспертиза выявила в текстах песен высказывания об употреблении марихуаны. На этом основании сотрудники полиции составили в отношении артиста административный протокол. Судья вынес постановление по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
