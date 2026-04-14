«Он подлый человек»: роман с женатым, отречение от дочери, суд на 15 млн. Какими выросли дети Александра Малинина
Народный артист России Александр Малинин привык к овациям на сцене, но за кулисами его личной жизни разворачивалась не менее драматичная история. Три брака, четверо детей. Один наследник исчез из его жизни на годы, другой доказывал отцовство через суд, а любимчики, купавшиеся в роскоши, так и не нашли простого человеческого счастья. Как сложились судьбы всех четверых детей певца — в материале «Радио 1».
Как начиналась личная жизнь певцаВ детстве Александр Малинин был Выгузовым — фамилия досталась от отца, Николая Степановича. А потом он взял мамину — Малинина. И именно под этой фамилией его полюбила вся страна. Первой женой артиста стала скрипачка Инна Курочкина. Их знакомство произошло в конце 1970-х, когда Александр начал выступать в ансамбле «Поют гитары». Этот коллектив часто путают с ВИА «Поющие гитары», но это совершенно разные проекты. В то время будущий музыкант только пришёл в группу. По словам коллег, он потерял голову от Инны почти сразу и помог возлюбленной устроиться в коллектив — девушка играла на скрипке и подпевала солистам. А через несколько месяцев они поженились. Сын Никита появился на свет 4 сентября 1981 года. Семейная жизнь не заладилась почти с самого начала.
Ссоры разгорались в основном из-за родителей Инны. Родные невесты, коренные москвичи, нет-нет да и бросали зятю колкость: мол, женился-то на их дочери только ради прописки. А получить её в те времена действительно было непросто — так что подозрения у родни возникали не на пустом месте. В конфликтах Инна обычно вставала на сторону своей семьи. С каждым месяцем Александру становилось всё тяжелее. Малинин стал чаще уезжать на гастроли, дома его почти не видели. В одной из гастрольных поездок он встретил другую. И сразу понял: это любовь. Скрывать не стал — пришёл к жене и честно сказал, что влюбился. Они расстались, сыну тогда было всего два года. Александр ушёл и начал жизнь с чистого листа.
Как Никита Малинин рос без знаменитого папыЖёлтые газетёнки писали о Никите всё что угодно: будто он рос на Рублёвке под отцовским крылом и с детства купался в роскоши. В реальности всё оказалось иначе. Никита жил с мамой, бабушкой и дедушкой в обычной трёхкомнатной квартире недалеко от ВДНХ. Ходил в простую районную школу. Мать бралась за любую работу, лишь бы поставить сына на ноги. Развод переживала тяжело, ночами плакала в подушку. Она успокоилась, только когда Никите исполнилось четырнадцать лет и в её жизни появился другой мужчина. Своего отца мальчик видел только по телевизору. Смотрел на экран и не мог понять: почему папа его оставил? Со временем обида потихоньку отпустила. Никита решил пойти по стопам отца — занялся музыкой. Александр не оттолкнул сына, взял в свой коллектив.
Третий сезон «Фабрики звёзд» принёс Никите победу. Но триумф не сблизил, а развёл его с отцом ещё дальше. Конфликт вспыхнул из-за Эммы — третьей жены короля романсов. Женщина захотела взять бразды правления карьерой пасынка в свои руки. Никита воспротивился: позволять собой управлять он не намеревался. Разговор прекратился на долгие годы. И только горе смогло растопить лёд. В 2020 году ушла из жизни мать Никиты Инна Курочкина. Александр приехал на похороны и остался рядом с сыном; общая боль наконец скрепила их отношения. Сегодня Никита живёт музыкой: пишет, выступает, гастролирует, мелькает на телевидении. А когда появляется свободное время, он проводит его на кухне за приготовлением любимых блюд. Говорят, особенно удаются ему русские щи и японские роллы.
С Ольгой Зарубиной Александр Малинин познакомился, когда он ещё был в браке с Инной. Роман вспыхнул стремительно, и семейный союз распался. Однако и с Зарубиной счастья не случилось. Ольга рассказывала: на момент знакомства Малинин был женат, но ей он об этом ничего не сказал. Она влюбилась без памяти, даже не подозревая, что у него есть семья. Александр познакомил её со своими родителями — и те тоже не проронили ни слова. Позже, когда правда вскрылась, она хотела уйти, но любила. Они поженились, но измены не прекратились, и даже общая дочь Кира не смогла скрепить этот союз.
«Когда я была беременна, он влюбился в актрису по имени Маша. Прямо так и сказал: «Я влюбился», — рассказала Зарубина в эфире программы «Судьба человека».Ольга вспоминала: Малинин не навестил её, когда она лежала на сохранении, а после родов так и не появился у роддома. Киру певец почти не брал на руки. Девочке не исполнилось и года, когда родители разъехались. Начались взаимные обвинения, скандалы, публичные разбирательства. Каждый поливал другого грязью. Ольга не устаёт повторять: Малинин — человек подлый, перечеркнувший жизнь и ей, и их общей дочери Кире.
Ольга, впрочем, быстро нашла утешение. Она вышла замуж за концертного директора Владимира Евдокимова и уехала с ним в Америку. Супруг удочерил Киру, заменив ей отца. Сам же Малинин от родной дочери отрёкся — он был твёрдо убеждён, что девочка не от него. Впервые они встретились, когда Кира уже стала взрослой. В студии «Пусть говорят» отец сидел с каменным лицом. Композитор даже не пытался изобразить радость от встречи с дочерью. На предложение сделать ДНК-тест он ответил отказом. Биоматериал для экспертизы сдавал его отец — дедушка Киры.
Тест подтвердил: Александр Малинин — её отец. Но певец остался непреклонен. В 2020 году Кира подала на него в суд. Она просила включить её в завещание, либо выплатить 15 миллионов рублей компенсации. Свою позицию объяснила просто: «Я его дочь, я была рождена в браке и уверена, что он должен отвечать за меня. Не то чтобы я претендовала на завещание — я его заслуживаю! Любой отец и человек исправил бы сам эту ситуацию; если он уйдет, то тогда я могу ничего не получить». Сейчас Кире 41 год. Её мир теперь — горы, Америка, фермерский быт и человек, с которым она делит эту жизнь. Отец для неё стал чужим.
Третья жена и долгожданное счастьеВ 1988 году на один из концертов Александра Малинина пришла врач-гинеколог Эмма Залукаева. Женщина уже пережила развод и одна растила сына Антона. Малинин, увидев её, потерял голову и снова влюбился. Он сделал то, на что решаются немногие: актёр не просто принял чужого ребёнка, а усыновил его. Свадьбу сыграли 13 февраля 1990 года. Дата выбрана неслучайно — канун Дня всех влюблённых.
Спустя десять лет в семье случилось пополнение: на свет появились двойняшки Устинья и Фрол. К тому моменту Малинин твёрдо решил: больше он семью терять не намерен. До сих пор он осыпает жену цветами и подарками — без повода, просто так. Эмма ведёт собственный проект «Взрослеть красиво», где рассказывает женщинам о здоровье, молодости и о том, как не раствориться в быту.
Из-за чего капризный сын Малинина остался без невестыФрол, младший отпрыск Малинина, пока не определился с призванием. Он называет себя фотографом, художником, а иногда даже режиссёром. Окончил Мюнхенскую академию художеств и режиссёрский факультет. При этом любит лишний раз напомнить, что работает много и всерьёз. Однажды он публично заявил, что снимает большое кино. Но когда лента вышла на экраны, фамилии Фрола в титрах не оказалось. Несколько лет назад у него случился роман с москвичкой Софьей.
Девушка из приличной семьи, с дипломом МГИМО, родители — люди с положением. Старшие Малинины выбор сына одобрили. Фрол был настолько окрылён, что сам похвастался в соцсетях помолвочным кольцом — камень, кстати, был огромный, но до свадьбы дело не дошло. Знакомые семьи говорят: он привык, чтобы всё было так, как хочет он. Капризный, заносчивый, не терпит возражений. Потребовал от невесты немедленно переезжать в Германию. Софья не согласилась, и помолвка была расторгнута.
Почему жених расторг помолвку с дочерью МалининаУ Устиньи с личной жизнью тоже пока не всё складывается как надо. Девушка любит жить на широкую ногу и не скрывает этого в соцсетях. Брендовые сумки, украшения, дорогие наряды — всё выставляет на показ. Два года назад у неё завязались отношения с британцем Заком. Финансист, с деньгами, щедрый. Устинья с гордостью, без тени смущения говорила, что она в прямом смысле покорила его. Зак сделал предложение. Кольцо обошлось ему более чем в три миллиона. Девушка, как и брат когда-то, тут же выложила фото в сеть. Однако до свадьбы дело снова не дошло.
Жениху не нравилось, что вся их жизнь — сплошной спектакль. Каждый шаг, каждый подарок, каждый жест моментально превращался в пост; он расторг помолвку. Сейчас Устинья делает вид, что всё хорошо. Она окончила Лондонскую академию музыки, мечтает об оперной сцене. Пишет стихи, сочиняет музыку, иногда выходит на сцену вместе с отцом. А в перерывах между этим — жизнь, полная ярких красок: лошади, дорогие рестораны, эффектные кадры в соцсетях, где каждый пост похож на маленькое кино о счастливой судьбе.