Документальный фильм о Паше Технике выйдет на Okko

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

17 апреля в онлайн-кинотеатре Okko состоится показ картины «Паша Техник. За кем стоит андеграунд». Лента исследует жизненный путь и неоднозначную судьбу одного из самых противоречивых российских артистов.



Как пишет телеграм-канал «Лента дня», создатели проекта использовали редкие архивные записи и эксклюзивные интервью, чтобы понять реальную роль музыканта. В частности, был ли он лишь эпатажным мемом или ключевой фигурой андеграунда.

Фильм охватывает творческий путь исполнителя — от первых шагов до последних лет жизни, его влияние на музыкальную индустрию, сценический образ, а также личную борьбу с зависимостями. Премьеру запланировали на текущей неделе.

Ранее стало известно, где лечился рэпер Паша Техник незадолго до смерти.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

