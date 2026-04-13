Документальный фильм о Паше Технике выйдет на Okko
17 апреля в онлайн-кинотеатре Okko состоится показ картины «Паша Техник. За кем стоит андеграунд». Лента исследует жизненный путь и неоднозначную судьбу одного из самых противоречивых российских артистов.
Как пишет телеграм-канал «Лента дня», создатели проекта использовали редкие архивные записи и эксклюзивные интервью, чтобы понять реальную роль музыканта. В частности, был ли он лишь эпатажным мемом или ключевой фигурой андеграунда.
Фильм охватывает творческий путь исполнителя — от первых шагов до последних лет жизни, его влияние на музыкальную индустрию, сценический образ, а также личную борьбу с зависимостями. Премьеру запланировали на текущей неделе.
Ранее стало известно, где лечился рэпер Паша Техник незадолго до смерти.
