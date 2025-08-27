Достижения.рф

«Он подохнет без меня»: вышла замуж за тирана и родила в 53 года. Как живет звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Российская актриса, комедийная звезда и телеведущая Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой. 27 августа артистке исполняется 54 года. Как сложилась судьба популярной юмористки и почему её решение завести ребёнка в зрелом возрасте вызвало бурную реакцию в обществе, расскажет «Радио 1».



Биография Марины Федункив: ранние годы и семья

Марина родилась в Перми 17 августа 1971 года. Мама актрисы по национальности мордовка, отец — украинец. У ее фамилии болгарско-цыганские корни. В раннем возрасте родители отправили дочь к родственникам на Украину, решив, что деревенский климат будет полезнее для здоровья. Воспитанием Марины занимались бабушка и дедушка. Девочка росла энергичной, участвовала в постановках сельского клуба и уже тогда проявляла артистические задатки.

Несмотря на сомнения отца-музыканта в актерских способностях дочери, Марина упорно шла к сцене: именно в школьные годы Марина написала первый юмористический сценарий и поставила его в местном клубе, организовав небольшие гастроли по соседним деревням. Окончив школу, она поступила в Пермский институт культуры. Учёба складывалась непросто: из-за конфликтного характера и стычек с преподавателями Марину отчислили. Позднее вернулась к учебе и окончила ВУЗ под руководством Виктора Ильева, который называл её одной из лучших учениц.

Первые шаги Федункив в карьере: КВН

На последних курсах института Федункив открыла в себе талант к юмору и начала играть в КВН. Она выступала на сцене, писала сценарии, а позже стала директором студенческого клуба и режиссёром театра при фармацевтической академии Перми.

В начале 2000-х команда академии объединилась с коллективом «Добрянка». Вместе они выиграли Первую лигу КВН Казанского края и вышли в Высшую лигу. Федункив неоднократно становилась лауреатом фестиваля «Студенческая весна», получая признание за актёрское мастерство и драматургию.

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
КВН стал для Марины путёвкой в большой телевизионный мир. В 2022 году она даже исполнила давнюю мечту — выступила ведущей финала Первой лиги КВН в родной Перми.

Популярность: «Реальные пацаны» и Comedy Woman

Настоящий успех пришёл к актрисе после съёмок в сериале «Реальные пацаны», где она сыграла маму Коляна. Многие «фирменные» словечки персонажа Федункив позаимствовала у своей свекрови. Для создания образа использовала её манеры и даже гардероб. Зрители полюбили героиню за яркость и правдоподобие, однако родная мама Марины восприняла роль неоднозначно. По её мнению, неряшливая женщина на экране производила неприятное впечатление. Позднее Федункив вернулась к этому образу в фильме «Реальные пацаны против зомби».

Параллельно она участвовала в проекте «Comedy Woman», где продолжала развивать свой комедийный образ.

Марина Федункив в театре и кино

В 2010 году актриса сыграла в спектакле «Счастливый номер», который позже переименовали в «Подыскиваю жену. Недорого!». В её репертуар вошли постановки «Сюрприз» и «Свидание на четверых». Фильмография артистки включает в основном комедийные проекты: «Бабушка лёгкого поведения – 2», «Прабабушка лёгкого поведения», мини-сериал «Подруга» и новогоднюю картину «СамоИрония судьбы». В 2018 году комедия с её участием собрала в прокате более 456 млн рублей при бюджете 120 млн.

Личная жизнь Федункив: от тирана к настоящей любви

Артистка не скрывает, что в прошлом пережила тяжелые отношения. Первый супруг был тираном — употреблял наркотики, избивал и воровал деньги. Она долго не решалась уйти, находясь в психологической зависимости. Уйти от бывшего мужа Марина смогла лишь после смерти его родителей. При этом она испытывала чувство стыда перед экс-супругом, поэтому обратилась к психологам.

«Я сказала, что он пропадет без меня, подохнет», — рассказывала актриса.
Пережитый опыт Марина описала в автобиографии «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины» (2021).

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
«Сейчас не понимаю, чего я боялась? Как будто какая-то пелена спала», — делилась Федункив.
Новый этап жизни начался в 2021 году, когда Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Мужчина младше Марины на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения у друзей, а спустя год Стефано сделал
предложение.

«Мне повезло найти любовь и выйти замуж, уже по-настоящему, не гражданским браком. А главное — за человека, который всячески заботится уже обо мне и ценит мое отношение к нему», — писала Марина в книге.
Муж артистки держится в стороне от публичной жизни, однако гордится успехами жены и поддерживает её профессиональные достижения. Он отмечал, что не ревнует жену к ее профессии.

Марина Федункив родила в 53 года

В ноябре 2024 года Федункив впервые стала мамой. Она родила сына Теодора в возрасте 53 лет. Для её супруга это тоже первенец. Актриса скрывала беременность, появляясь на публике в свободной одежде. По её словам, к материнству она готовилась заранее, заморозив яйцеклетки. Кроме того, она отказалась от вредных привычек и временно перестала работать.

Новость о рождении ребёнка вызвала широкий резонанс. Многие поклонники поздравляли актрису и восхищались её смелостью, однако были и критики, заявлявшие, что позднее материнство несёт риски. Некоторые пользователи сомневались, что Федункив сама вынашивала ребёнка, намекая на суррогатное материнство. Артистка опровергла эти слухи, подчеркнув, что родила сына самостоятельно.

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
Несмотря на рождение ребёнка, Марина не ушла из профессии. Она продолжает сниматься и участвовать в шоу, совмещая материнство с карьерой. По словам артистки, для неё важно оставаться активной и не отказываться от любимого дела.

Федункив про политику

В марте 2022 года артистка заявила, что её творчество не связано с политикой.

«Друзья! Я четко решила, что мой контент — это не про политику и не про экономику, большинство от меня ждут исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И, как бы я себя ни ощущала, это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — отмечала она.
Позднее Федункив добавила, что политическая ситуация не повлияла на её отношения с итальянскими родственниками.

