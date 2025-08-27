«Он подохнет без меня»: вышла замуж за тирана и родила в 53 года. Как живет звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив
Российская актриса, комедийная звезда и телеведущая Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой. 27 августа артистке исполняется 54 года. Как сложилась судьба популярной юмористки и почему её решение завести ребёнка в зрелом возрасте вызвало бурную реакцию в обществе, расскажет «Радио 1».
Биография Марины Федункив: ранние годы и семьяМарина родилась в Перми 17 августа 1971 года. Мама актрисы по национальности мордовка, отец — украинец. У ее фамилии болгарско-цыганские корни. В раннем возрасте родители отправили дочь к родственникам на Украину, решив, что деревенский климат будет полезнее для здоровья. Воспитанием Марины занимались бабушка и дедушка. Девочка росла энергичной, участвовала в постановках сельского клуба и уже тогда проявляла артистические задатки.
Несмотря на сомнения отца-музыканта в актерских способностях дочери, Марина упорно шла к сцене: именно в школьные годы Марина написала первый юмористический сценарий и поставила его в местном клубе, организовав небольшие гастроли по соседним деревням. Окончив школу, она поступила в Пермский институт культуры. Учёба складывалась непросто: из-за конфликтного характера и стычек с преподавателями Марину отчислили. Позднее вернулась к учебе и окончила ВУЗ под руководством Виктора Ильева, который называл её одной из лучших учениц.
Первые шаги Федункив в карьере: КВННа последних курсах института Федункив открыла в себе талант к юмору и начала играть в КВН. Она выступала на сцене, писала сценарии, а позже стала директором студенческого клуба и режиссёром театра при фармацевтической академии Перми.
В начале 2000-х команда академии объединилась с коллективом «Добрянка». Вместе они выиграли Первую лигу КВН Казанского края и вышли в Высшую лигу. Федункив неоднократно становилась лауреатом фестиваля «Студенческая весна», получая признание за актёрское мастерство и драматургию.
КВН стал для Марины путёвкой в большой телевизионный мир. В 2022 году она даже исполнила давнюю мечту — выступила ведущей финала Первой лиги КВН в родной Перми.
Популярность: «Реальные пацаны» и Comedy WomanНастоящий успех пришёл к актрисе после съёмок в сериале «Реальные пацаны», где она сыграла маму Коляна. Многие «фирменные» словечки персонажа Федункив позаимствовала у своей свекрови. Для создания образа использовала её манеры и даже гардероб. Зрители полюбили героиню за яркость и правдоподобие, однако родная мама Марины восприняла роль неоднозначно. По её мнению, неряшливая женщина на экране производила неприятное впечатление. Позднее Федункив вернулась к этому образу в фильме «Реальные пацаны против зомби».
Параллельно она участвовала в проекте «Comedy Woman», где продолжала развивать свой комедийный образ.
Марина Федункив в театре и киноВ 2010 году актриса сыграла в спектакле «Счастливый номер», который позже переименовали в «Подыскиваю жену. Недорого!». В её репертуар вошли постановки «Сюрприз» и «Свидание на четверых». Фильмография артистки включает в основном комедийные проекты: «Бабушка лёгкого поведения – 2», «Прабабушка лёгкого поведения», мини-сериал «Подруга» и новогоднюю картину «СамоИрония судьбы». В 2018 году комедия с её участием собрала в прокате более 456 млн рублей при бюджете 120 млн.
Личная жизнь Федункив: от тирана к настоящей любвиАртистка не скрывает, что в прошлом пережила тяжелые отношения. Первый супруг был тираном — употреблял наркотики, избивал и воровал деньги. Она долго не решалась уйти, находясь в психологической зависимости. Уйти от бывшего мужа Марина смогла лишь после смерти его родителей. При этом она испытывала чувство стыда перед экс-супругом, поэтому обратилась к психологам.
«Я сказала, что он пропадет без меня, подохнет», — рассказывала актриса.Пережитый опыт Марина описала в автобиографии «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины» (2021).
«Сейчас не понимаю, чего я боялась? Как будто какая-то пелена спала», — делилась Федункив.Новый этап жизни начался в 2021 году, когда Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Мужчина младше Марины на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения у друзей, а спустя год Стефано сделал
предложение.
«Мне повезло найти любовь и выйти замуж, уже по-настоящему, не гражданским браком. А главное — за человека, который всячески заботится уже обо мне и ценит мое отношение к нему», — писала Марина в книге.Муж артистки держится в стороне от публичной жизни, однако гордится успехами жены и поддерживает её профессиональные достижения. Он отмечал, что не ревнует жену к ее профессии.
Марина Федункив родила в 53 годаВ ноябре 2024 года Федункив впервые стала мамой. Она родила сына Теодора в возрасте 53 лет. Для её супруга это тоже первенец. Актриса скрывала беременность, появляясь на публике в свободной одежде. По её словам, к материнству она готовилась заранее, заморозив яйцеклетки. Кроме того, она отказалась от вредных привычек и временно перестала работать.
Новость о рождении ребёнка вызвала широкий резонанс. Многие поклонники поздравляли актрису и восхищались её смелостью, однако были и критики, заявлявшие, что позднее материнство несёт риски. Некоторые пользователи сомневались, что Федункив сама вынашивала ребёнка, намекая на суррогатное материнство. Артистка опровергла эти слухи, подчеркнув, что родила сына самостоятельно.
Несмотря на рождение ребёнка, Марина не ушла из профессии. Она продолжает сниматься и участвовать в шоу, совмещая материнство с карьерой. По словам артистки, для неё важно оставаться активной и не отказываться от любимого дела.
Федункив про политикуВ марте 2022 года артистка заявила, что её творчество не связано с политикой.
«Друзья! Я четко решила, что мой контент — это не про политику и не про экономику, большинство от меня ждут исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И, как бы я себя ни ощущала, это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — отмечала она.Позднее Федункив добавила, что политическая ситуация не повлияла на её отношения с итальянскими родственниками.