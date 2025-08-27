Врач дал неутешительный прогноз по поводу состояния Брюса Уиллиса
Психиатр Шуров считает, что Брюсу Уиллису осталось жить не более двух лет
Состояние звезды американского кино Брюса Уиллиса, страдающего от деменции, вызывает серьёзные опасения.
По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, с учётом прогрессирующего заболевания актёр может прожить ещё максимум пару лет.
Как отметил специалист в беседе с NEWS.ru, у артиста диагностирована тяжёлая форма височной деменции. По его словам, Уиллис уже не узнаёт окружающих и не способен самостоятельно себя обслуживать. Семье актёра, подчеркнул он, крайне тяжело психологически.
«Конечно, его со специальным уходом отселили в соседний дом, чтобы навещать. По сути, это финальная стадия. Там уже полная беспомощность, потом он перестанет передвигаться, будет активен в пределах кровати, никого не будет узнавать и тихо угаснет. В итоге, я думаю, тут речь идет уже про один-два года, это прям максимум по самым оптимистичным прогнозам. Скорее всего, меньше», — добавил Шуров.