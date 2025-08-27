Врач дал неутешительный прогноз по поводу состояния Брюса Уиллиса

27 августа 2025, 12:17

Психиатр Шуров считает, что Брюсу Уиллису осталось жить не более двух лет

Фото: Istock / Nenad Cavoski

Состояние звезды американского кино Брюса Уиллиса, страдающего от деменции, вызывает серьёзные опасения.





По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, с учётом прогрессирующего заболевания актёр может прожить ещё максимум пару лет.



Как отметил специалист в беседе с NEWS.ru, у артиста диагностирована тяжёлая форма височной деменции. По его словам, Уиллис уже не узнаёт окружающих и не способен самостоятельно себя обслуживать. Семье актёра, подчеркнул он, крайне тяжело психологически.





«Конечно, его со специальным уходом отселили в соседний дом, чтобы навещать. По сути, это финальная стадия. Там уже полная беспомощность, потом он перестанет передвигаться, будет активен в пределах кровати, никого не будет узнавать и тихо угаснет. В итоге, я думаю, тут речь идет уже про один-два года, это прям максимум по самым оптимистичным прогнозам. Скорее всего, меньше», — добавил Шуров.